Матыцин поздравил Бондаря и Минибаева с бронзовыми медалями на Олимпиаде-2020 в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием бронзовых медалей Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

«Поздравляю Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием первых в их карьере олимпийских медалей, — сказал Олег Матыцин. — Наши ребята — вице-чемпионы мира в этой дисциплине, и мы ждали от них удачного выступления в Токио. Борьба за медали была напряженной, наш дуэт противостоял представителям Великобритании и Китая.

В финале соревнований российские спортсмены продемонстрировали слаженную командную работу и стабильность, уверенно выполнили сложные прыжки. Россия в третий раз в истории становится призером Олимпиады в данной дисциплине — после золота в 2000 году в Сиднее и бронзы в Пекине в 2008 году. Поздравляю с этим успехом Российскую федерацию прыжков в воду и тренеров сборной команды России. Желаю Александру и Виктору дальнейших успехов на Олимпиаде в индивидуальных прыжках!».