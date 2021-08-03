Сборная Нидерландов выиграла золото Олимпиады в командном спринте на велотреке
12:00
Мужская сборная Нидерландов выиграла золото Олимпиады в Токио в командном спринте на велотреке. Спортсмены в финальном заезде установили олимпийский рекорд — 41,369.
Второе место заняли представители Великобритании. Тройку замкнули гонщики из команды Франции, которые в противостоянии за бронзу опередили сборную Австралии.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Командный спринт
Финал
1. Нидерланды — 41,369 ОР
2. Великобритания — 44,589
3. Франция — 42,331
4. Австралия — 44,013
Читайте также
«Он меня очень подвел, и не только меня...» За наших борцов-классиков на Олимпиаде тревожно — успех недалеко, но и провал тоже
Белорусы идут в командном зачете наравне с Фиджи, а украинцы проигрывают Доминикане. Что происходит в Токио с нашими соседями?
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю