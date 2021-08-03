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Сборная Нидерландов выиграла золото Олимпиады в командном спринте на велотреке

12:00
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Мужская сборная Нидерландов выиграла золото Олимпиады в Токио в командном спринте на велотреке. Спортсмены в финальном заезде установили олимпийский рекорд — 41,369.

Второе место заняли представители Великобритании. Тройку замкнули гонщики из команды Франции, которые в противостоянии за бронзу опередили сборную Австралии.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Командный спринт

Финал

1. Нидерланды — 41,369 ОР

2. Великобритания — 44,589

3. Франция — 42,331

4. Австралия — 44,013

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