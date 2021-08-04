Россиянин Якушевский не смог преодолеть квалификацию в спринте, Дмитриев стал пятым
10:24
На Олимпийских играх в Токио прошла квалификация по велотреку в спринте. Россиянин Павел Якушевский занял 25-е место, а в следующую стадию проходили 24 лучших спортсмена.
Другой россиянин — Денис Дмитриев — показал пятый результат.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
Квалификация
1. Джеффри Хугланд (Нидерланды) — 9,215 ОР
2. Харри Лаврейсен (Нидерланды) — 9,215
3. Джек Карлин (Великобритания) — 9,306
5. Денис Дмитриев (Россия) — 9,331
25. Павел Якушевский (Россия) — 9,723
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