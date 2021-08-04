Россиянин Якушевский не смог преодолеть квалификацию в спринте, Дмитриев стал пятым

На Олимпийских играх в Токио прошла квалификация по велотреку в спринте. Россиянин Павел Якушевский занял 25-е место, а в следующую стадию проходили 24 лучших спортсмена.

Другой россиянин — Денис Дмитриев — показал пятый результат.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

Квалификация

1. Джеффри Хугланд (Нидерланды) — 9,215 ОР

2. Харри Лаврейсен (Нидерланды) — 9,215

3. Джек Карлин (Великобритания) — 9,306

5. Денис Дмитриев (Россия) — 9,331

25. Павел Якушевский (Россия) — 9,723