Анастасия Войнова заявила, что будет бороться за медали на Олимпиаде в трех видах

Чемпионка мира, велосипедистка Анастасия Войнова будет бороться за медали в трех дисциплинах в соревнованиях по велоспорту на треке на Олимпиаде в Токио.

«Безусловно, я выступлю в трех дисциплинах. Конечно, в каждом виде буду максимально бороться за медали», — приводит ТАСС слова Войновой.

По словам спортсменки, для нее в приоритете будут командный и индивидуальный спринт. Войнова подчеркнула, что подготовка к Олимпиаде находится в завершающей стадии.

«Осталось меньше трех недель. Тот объем, который был нужен, мы уже наработали, осталось отшлифовать свою форму. Сейчас главное — максимально сохранить здоровье, чтобы все прошло без сбоев. По сравнению с прошлым выступлением на Олимпиаде моя физическая форма стала лучше, значительно возрос соревновательный опыт», — сказала Войнова.

28-летняя Войнова — четырехкратная чемпионка мира, она дважды побеждала в гите и еще два раза — в командном спринте с Дарьей Шмелевой. В 2016 году вместе со Шмелевой она стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На чемпионатах Европы Войнова 13 раз завоевывала золотые медали.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Олимпийские соревнования по велоспорту на треке пройдут с 2 по 8 августа.