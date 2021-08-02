Шмелева и Войнова стали 4-ми в квалификации командного спринта Олимпиады
10:03
Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева пришли четвертыми в квалификации командного спринта велотрека Олимпиады в Токио (Япония).
В 1/4 финала очной гонки Россия встретится с Мексикой.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командный спринт
Квалификация
1. Германия — 32,102
2. Китай — 32,135
3. Нидерланды — 32,465
4. Россия — 32,476
5. Мексика — 33,097
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