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Шмелева и Войнова стали 4-ми в квалификации командного спринта Олимпиады

10:03
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Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева пришли четвертыми в квалификации командного спринта велотрека Олимпиады в Токио (Япония).

В 1/4 финала очной гонки Россия встретится с Мексикой.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командный спринт

Квалификация

1. Германия — 32,102

2. Китай — 32,135

3. Нидерланды — 32,465

4. Россия — 32,476
5. Мексика — 33,097

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Виктория Кравченко все материалы автора

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