Интрига в боксе.

В воскресенье на Олимпиаде бились четверо российских боксеров. Альберт Батыргазиев (до 57 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг) вышли в полуфинал, Имам Хатаев (до 81 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг) не попали в финал и стали бронзовыми призерами, Иван Верясов потерпел поражение в четвертьфинале.

Родом из Симферополя

Выход в полуфинал — это гарантия попадания в призы, так что российские боксеры увезут из Токио минимум шесть медалей. Ранее в полуфинал пробились Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Земфира Магомедалиева в женском турнире (до 75 кг). А Габил Мамедов (до 63 кг) попробует забраться в полуфинал во вторник. Выступление уже неплохое, но хорошим для сборной России оно станет только в случае, если хотя бы кто-то выиграет золото.

На бумаге наибольшие шансы на золото у Гаджимагомедова. Батыргазиев же в полуфинале встретится с очень сильным кубинцем Ласаро Альвареса, двукратным бронзовым призером ОИ (2012, 2016), трехкратным чемпионом мира. Рекорд Батыргазиева в любительском боксе — 50-3 (согласно Boxrec), и два поражения ему нанес Альварес — сначала в матчевой встрече Россия — Куба в Волгограде в 2018 году, затем — в четвертьфинале ЧМ-2019 в Екатеринбурге.

Серьезный соперник и у Бакши — бразилец Эберт Консейсао. Серьезный, но вполне проходимый — на ЧМ-2019 Глеб победил его в полуфинале, а затем взял золото. В другом же полуфинале в категории до 75 кг сойдутся Александр Хижняк и филиппинец Эумир Марсьяль (соперник Бакши в финале ЧМ-2019). Хижняк — чемпион мира 2017 года. В ЧМ-2019 он не участвовал, поскольку Украина решила не везти в Екатеринбург сильнейших боксеров — чтобы сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде (так говорили официальные лица). И Бакши, и Хижняк фавориты в полуфинальных парах, так что на Олимпиаде ожидается финал Россия — Украина. А соответственно и возможное смешивание политики со спортом.

Впрочем, в России к украинским боксерам относятся с уважением, а за Александра Усика и Василия Ломаченко болеют как минимум, не слабее, чем на Украине. Болеют ли за российских боксеров на Украине, лучше спросить у граждан Украины. Но, конечно, тот факт, что Глеб Бакши родом из Симферополя, там вряд ли проходит незамеченным. Перед ЧМ-2019 он сказал в интервью пресс-службе Федерации бокса России: «Хотелось бы привезти первую золотую медаль в российский Крым».

Если прикидывать шансы, то в пользу Хижняка говорит тот факт, что он дважды победил Бакши — и никогда ему не проигрывал. В июне 2019-го в полуфинале Европейских игр (раздельное решение судей) и в июне 2021-го в отборе на Олимпиаду (большинство голосов). На Олимпиаде украинец побеждает увереннее. В поединке с Седено Мартинесом рефери отсчитал ему нокдаун, но это была безобразна ошибка — доминиканец засадил ему в пах. Зато сетка у Бакши была посложнее — например, он уже в первом раунде бился с американцем Троем Айсли, бронзовым призером ЧМ-2017 (победил 3-2). Конечно, еще ни Бакши, ни Хижняк в финал не вышли, так что рассуждения насчет того, кто кого победит, преждевременны, но их бой — это самое интересное, что может случиться на Олимпиаде в категории до 75 кг.

Бакши: «Уверен, что выиграю золото»

Бакши после победы над Дарреллем Валсаинтом (Гаити) дал небольшое интервью в микст-зоне.

«Я настраивался на совсем другой поединок, — сказал он журналистам. — Со стороны соперника было очень много грязных вещей. Скажу честно: к этому я не был готов. Я знал, что он будет держать, что будет работать вторым номером, но не настолько. Я несколько раз пытался апеллировать судье, что он меня держит, и только, наверное, с четвертого раза он снял с него очко. Но я могу понять соперника. Он таким образом спасался. В какой-то момент я растерялся, потому что многое не получалось.

Мне еще постоянно из угла кричали, чтобы я работал и не держал. Но я не держал его. Высовывал руки [из клинча], а у меня терялась энергия, и в результате я не мог провести комбинацию. Еще он несколько раз ударил мне в пах. Ну ничего, бывает. Я, конечно, недоволен многими вещами, но еще будет возможность себя проявить.

Бронза? Я приехал за золотом. Честно, меня другое не интересует. Не люблю другой металл. Я первый крымчанин, который приехал на Олимпиаду [после присоединения Крыма в России]. Могу честно признаться, что для меня это большая честь. Я уже точно привезу медаль, но я знаю, что привезу золото".

Расписание российских боксеров на Олимпиаде

3 августа — до 57 кг (м), полуфинал, Альберт Батыргазиев — Ласаро Альварес (Куба).

3 августа — до 63 кг (м), 1/4 финала, Габил Мамедов — Кейшоун Дэвис (США).

3 августа — до 91 кг (м), полуфинал, Муслим Гаджимагомедов — Аммар Абдулджаббар (Германия).

5 августа — до 75 кг (м), полуфинал, Глеб Бакши — Эберт Консейсао (Бразилия).

5 августа — до 57 кг (м), финал.

6 августа — до 63 кг (м), полуфинал.

6 августа — до 75 кг (ж), полуфинал, Зенфира Магомедалиева — Ли Киан (Китай)

6 августа — до 91 кг (м), финал.

7 августа — до 75 кг (м), финал.

8 августа — до 63 кг (м), финал.

8 августа — до 75 кг (ж), финал.