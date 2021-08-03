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«Таких надо убирать» Странный аргентинец хотел засудить надежду российского бокса?

Авторы:

Илья Андреев
Артем Калинин
Сегодня, 08:05
Муслим Гаджимагомедов. Фото Reuters
Муслим Гаджимагомедов. Фото Reuters
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Муслим Гаджимагомедов вышел в зал как Хабиб и уверенно победил в полуфинале. Однако аргентинский судья почему-то решил, что он проиграл все раунды.

Олимпийский турнир по боксу проходит в священном месте для фанатов сумо — арене «Кокугикан», построенной в 1985 году. Арена рассчитана на 11 тысяч зрителей, а вместо кресел там коврики, рассчитанные на четырех человек (это ложе называется масусэки). Под крышей висят портреты йокодзун.

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Во вторник же эту японскую атмосферу разбавила песня Сабины Саидовой «Мой Дагестан», хорошо известная всем, кто следит за ММА. Под нее на бои выходит Хабиб Нурмагомедов. В Токио же под нее вышел на ринг Муслим Гаджимагомедов, фаворит в весовой категории до 91 кг.

В 1/8 финала 24-летний Гаджимагомедов победил алжирца Абдельхафида Беншабла (5-0), а в 1/4 перебоксировал Аммара Риада Абдулджаббара из Германии (5-0). Обе победы были доминирующими: лишь раз судья (в любительском боксе их пятеро) отдал сопернику Муслима раунд (это случилось в поединке с Абдулджаббаром). 25-летний Ньика и в 1/8 финала, и в 1/4 победил 5-0, но в бою с Гаджимагомедовым, чемпионом мира-2019, был полным андердогом.

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Первый раунд получился ураганным. Гаджимагомедов и Ньика боксировали без остановки — в очень агрессивном стиле. У Муслима отлично проходила простая двойка — джеб-левый прямой. Ньика бился в открытой стойке, очень много пропускал, но и сам попадал довольно часто — Гаджимагомедов сильно увлекся атакой и о защите особо не думал. Преимущество российского боксера нарастало, бил он акцентированно, точно. Даже стало казаться, что Муслим близок к победе нокаутом — особенно когда засадил правый прямой точно в подбородок Ньики, что того к канатам отбросило. Затем новозеландец стал клинчевать и дожил до гонга. Однако не все судьи решили, что Гаджимагомедов выиграл раунд. Аргентинец Роберто Фернандо Сервиде поставил 10-9 в пользу Ньики.

Во втором раунде Гаджимагомедов действовал аккуратнее. Да и Ньика вперед не летел. Стало больше клинча. На последней минуте Муслим отдал центр ринга Ньике, а сам решил поработать на контратаках, биться на дистанции. Тактика сработала — концовку он забрал целиком и полностью. Можно сказать, поставил новозеландца в тупик — биться первым номером, видимо, в планы Ньики не входило. Однако аргентинский судья и этот раунд отдал Ньике! Такое ощущение, что во время боя он не бокс смотрел, а занимался какими-то своими делами.

К третьему раунду оба заметно устали. Темп спал, но Гаджимагомедов все равно был лучше — активнее, точнее, опаснее. Но, по мнению Сервидо, активнее, точнее и опаснее был, конечно же, Ньика. Впрочем, на этот раз не он один счел, что новозеландец смотрелся лучше — к нему присоединился Карн Наклам из Таиланда. При этом Сервидо — далеко не новичок в судействе. В его профиле в Linkedin написано, что судьей в AIBA он работает с 1998 года.

Гаджимагомедов победил раздельным решением судей (4-1) и в финале сразится с победителем боя Абнер Тейшейра (Бразилия) — Хулио ла Крус (Куба). Финал состоится 6 августа.

***

— Аргентинский судья отдал все три раунда вашему сопернику. Как думаете, куда он смотрел? — вопрос Гаджимагомедову в микст-зоне.

— Аргентинского судью надо вообще полностью дисквалифицировать. Не знаю, что он смотрел — может, другой поединок в телефоне. Таких судей надо убирать, и бокс станет более честным.

— По ходу боя чувствовали, что выигрываете?

— Да, чувствовал каждый раунд. Не скажу, что я так сильно выигрывал, но был намного впереди соперника по очкам.

— Вы выходили под песню «Мой Дагестан». Почему именно она?

— Я родился в Дагестане высоко в горах. На границе Грузии и Азербайджана. Туда трудно добраться. Поэтому песня про Дагестан. Она меня мотивировала. Я подумал, что за меня болеют мои земляки, родные, друзья, односельчане. Все с утра у экранов телевизоров. Также за меня болеют жители Краснодарского края, который я тоже представляю. Ну и, конечно, все остальные россияне — ведь все болеют за наших спортсменов на Олимпиаде.

— Песня стала популярной после того, как под нее на бои начал выходить Хабиб Нурмагомедов.

— Да. Знаете, мне это понравилось. Когда Хабиб выходил на бой с Конором, мы были на чемпионате России в Якутске. И когда Хабиб выходил, я чувствовал мотивацию — сам захотел драться. Прямо дрожь пошла по телу... Чувствовалась какая-то гордость. Песня меня очень мотивировала, с тех пор нравится мне. Вот и сегодня поставил ее.

— С Хабибом знакомы?

— С Хабибом — нет. Я был знаком с его покойным отцом, который награждал меня на чемпионате мира в Екатеринбурге. К сожалению, он уже не с нами. Пусть Всевышний простит все его грехи.

— Можно ли сказать, что эта песня для вас здесь является частичкой родины — при отсутствии флага и гимна России?

— Да. Честно скажу, я думал, что песню не разрешат включить, потому что она про родину, про страну... Тем более, было сказано, что ничего такого нельзя. Но я попросил — в итоге разрешили. Отлично!

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