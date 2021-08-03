«Таких надо убирать» Странный аргентинец хотел засудить надежду российского бокса?

Муслим Гаджимагомедов вышел в зал как Хабиб и уверенно победил в полуфинале. Однако аргентинский судья почему-то решил, что он проиграл все раунды.

Олимпийский турнир по боксу проходит в священном месте для фанатов сумо — арене «Кокугикан», построенной в 1985 году. Арена рассчитана на 11 тысяч зрителей, а вместо кресел там коврики, рассчитанные на четырех человек (это ложе называется масусэки). Под крышей висят портреты йокодзун.

Во вторник же эту японскую атмосферу разбавила песня Сабины Саидовой «Мой Дагестан», хорошо известная всем, кто следит за ММА. Под нее на бои выходит Хабиб Нурмагомедов. В Токио же под нее вышел на ринг Муслим Гаджимагомедов, фаворит в весовой категории до 91 кг.

В 1/8 финала 24-летний Гаджимагомедов победил алжирца Абдельхафида Беншабла (5-0), а в 1/4 перебоксировал Аммара Риада Абдулджаббара из Германии (5-0). Обе победы были доминирующими: лишь раз судья (в любительском боксе их пятеро) отдал сопернику Муслима раунд (это случилось в поединке с Абдулджаббаром). 25-летний Ньика и в 1/8 финала, и в 1/4 победил 5-0, но в бою с Гаджимагомедовым, чемпионом мира-2019, был полным андердогом.

Первый раунд получился ураганным. Гаджимагомедов и Ньика боксировали без остановки — в очень агрессивном стиле. У Муслима отлично проходила простая двойка — джеб-левый прямой. Ньика бился в открытой стойке, очень много пропускал, но и сам попадал довольно часто — Гаджимагомедов сильно увлекся атакой и о защите особо не думал. Преимущество российского боксера нарастало, бил он акцентированно, точно. Даже стало казаться, что Муслим близок к победе нокаутом — особенно когда засадил правый прямой точно в подбородок Ньики, что того к канатам отбросило. Затем новозеландец стал клинчевать и дожил до гонга. Однако не все судьи решили, что Гаджимагомедов выиграл раунд. Аргентинец Роберто Фернандо Сервиде поставил 10-9 в пользу Ньики.

Во втором раунде Гаджимагомедов действовал аккуратнее. Да и Ньика вперед не летел. Стало больше клинча. На последней минуте Муслим отдал центр ринга Ньике, а сам решил поработать на контратаках, биться на дистанции. Тактика сработала — концовку он забрал целиком и полностью. Можно сказать, поставил новозеландца в тупик — биться первым номером, видимо, в планы Ньики не входило. Однако аргентинский судья и этот раунд отдал Ньике! Такое ощущение, что во время боя он не бокс смотрел, а занимался какими-то своими делами.

Confirmation, David Nyika wins bronze after losing on points to ROC's Muslim Gadzhimagomedov in the semis.



Nyika becomes the fourth Kiwi to win a medal at the Olympics. Huge effort. #Olympics #Tokyo2020 #Boxing pic.twitter.com/Lqla6tlbwz — Brendan Bradford (@1bbradfo) August 3, 2021

К третьему раунду оба заметно устали. Темп спал, но Гаджимагомедов все равно был лучше — активнее, точнее, опаснее. Но, по мнению Сервидо, активнее, точнее и опаснее был, конечно же, Ньика. Впрочем, на этот раз не он один счел, что новозеландец смотрелся лучше — к нему присоединился Карн Наклам из Таиланда. При этом Сервидо — далеко не новичок в судействе. В его профиле в Linkedin написано, что судьей в AIBA он работает с 1998 года.

Гаджимагомедов победил раздельным решением судей (4-1) и в финале сразится с победителем боя Абнер Тейшейра (Бразилия) — Хулио ла Крус (Куба). Финал состоится 6 августа.

#BREAKING David Nyika has claimed heavyweight boxing bronze following a semifinal defeat to world No 1 Muslim Gadzhimagomedov. ???



Get the story as it happens: https://t.co/NsrJP4xTJz pic.twitter.com/YgLxq7sMQ0 — nzherald (@nzherald) August 3, 2021

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— Аргентинский судья отдал все три раунда вашему сопернику. Как думаете, куда он смотрел? — вопрос Гаджимагомедову в микст-зоне.

— Аргентинского судью надо вообще полностью дисквалифицировать. Не знаю, что он смотрел — может, другой поединок в телефоне. Таких судей надо убирать, и бокс станет более честным.

— По ходу боя чувствовали, что выигрываете?

— Да, чувствовал каждый раунд. Не скажу, что я так сильно выигрывал, но был намного впереди соперника по очкам.

— Вы выходили под песню «Мой Дагестан». Почему именно она?

— Я родился в Дагестане высоко в горах. На границе Грузии и Азербайджана. Туда трудно добраться. Поэтому песня про Дагестан. Она меня мотивировала. Я подумал, что за меня болеют мои земляки, родные, друзья, односельчане. Все с утра у экранов телевизоров. Также за меня болеют жители Краснодарского края, который я тоже представляю. Ну и, конечно, все остальные россияне — ведь все болеют за наших спортсменов на Олимпиаде.

— Песня стала популярной после того, как под нее на бои начал выходить Хабиб Нурмагомедов.

— Да. Знаете, мне это понравилось. Когда Хабиб выходил на бой с Конором, мы были на чемпионате России в Якутске. И когда Хабиб выходил, я чувствовал мотивацию — сам захотел драться. Прямо дрожь пошла по телу... Чувствовалась какая-то гордость. Песня меня очень мотивировала, с тех пор нравится мне. Вот и сегодня поставил ее.

— С Хабибом знакомы?

— С Хабибом — нет. Я был знаком с его покойным отцом, который награждал меня на чемпионате мира в Екатеринбурге. К сожалению, он уже не с нами. Пусть Всевышний простит все его грехи.

— Можно ли сказать, что эта песня для вас здесь является частичкой родины — при отсутствии флага и гимна России?

— Да. Честно скажу, я думал, что песню не разрешат включить, потому что она про родину, про страну... Тем более, было сказано, что ничего такого нельзя. Но я попросил — в итоге разрешили. Отлично!