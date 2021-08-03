Российский боксер Мамедов уступил американцу Дэвису и не смог выйти в полуфинал Олимпиады
06:06
Российский боксер Габил Мамедов не смог выйти в полуфинал боксерского турнира в весовой категории до 63 кг на Олимпиаде в Токио.
В четвертьфинале Мамедов проиграл американцу Кейшону Дэвису раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Мамедову, четверо других признали победителем американца.
В полуфинале Дэвис встретится с победителем поединка Ованнес Бачков (Армения) — Эльнур Абдураимов (Узбекистан).
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