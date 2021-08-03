Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал турнира в категории до 91 кг на Олимпиаде в Токио.

В полуфинале Гаджимагомедов победил новозеландца Давида Нику раздельным решением судей. Четверо арбитров присудили победу россиянину, один рефери признал победителем новозеландца.

В финале Гаджимагомедов встретится с победителем боя Абнер Тейшейра (Бразилия) — Хулио ла Крус (Куба). Финал с участием российского боксера состоится 6 августа.