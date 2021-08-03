Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады в Токио
06:44
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал турнира в категории до 91 кг на Олимпиаде в Токио.
В полуфинале Гаджимагомедов победил новозеландца Давида Нику раздельным решением судей. Четверо арбитров присудили победу россиянину, один рефери признал победителем новозеландца.
В финале Гаджимагомедов встретится с победителем боя Абнер Тейшейра (Бразилия) — Хулио ла Крус (Куба). Финал с участием российского боксера состоится 6 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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