Организаторы Олимпиады вызывали полицию, чтобы остановить забастовку боксера Алиева

Организаторы турнира по боксу на Олимпийских играх в Токио вызывали полицию, чтобы прекратить забастовку Мурада Алиева, представляющего Францию, информирует ТАСС.

1 августа Алиев устроил забастовку, не согласившись с решением рефери, который засчитал ему техническое поражение за якобы удар головой. Боксер около часа не покидал ринг, протестуя против данного решения. Соперником Алиева был британец Фрэйзер Кларк.

Боксер устроил сидячую забастовку после боя на Олимпиаде. Его взбесило судейское решение