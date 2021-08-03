Боксер Батыргазиев рассказал об ожиданиях от финала Олимпиады

Российский боксер Альберт Батыргазиев рассказал об ожиданиях от финала Олимпиады в Токио (Япония).

За золото Батыргазиев поборется с американцем Дьюком Рэганом.

— Под какую музыку вы выходили на бой?

— Это песня дорогого мне человека — Асау. Он играет эту мелодию на домбре так, что просто захватывает дух. Она на ногайском языке — сам я ногаец. Перед сражением эта мелодия заводит, поднимает дух. Очень много можно о ней говорить.

— Сомнений в победе после второго раунда не было?

— Повторю, я бы признал поражение, если бы судья не поднял мою руку. В первую очередь, я винил бы себя, потому что дал повод судьям отдать бой сопернику. С детства я говорю себе, а тренер напоминает: «Если руку не подняли, значит Альберт, где-то ты недоработал и проиграл». Победа добывается задолго до соревнований. Думаю, я готов к ней. Осталось немного — финишная прямая. Нужно доказать это.

— В финале будет еще сложнее?

— В финал перворазрядники не попадают, бой будет еще серьезнее. И подготовимся к нему мы еще серьезнее. Не буду врать, ждал в финале Миразизбека Мирзахалилова — узбекского боксера. Но получилось по-другому.