Щекутьев: «Российские боксеры выполнили задачу-минимум на Олимпиаде в Токио»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев высказался о выступлении российских боксеров на Олимпиаде в Токио.

«Мы идем дальше, но задача минимум выполнена. Мы ждем бои Глеба Бакши и Зенфиры Магомедалиевой, верим в них. Как верим в ребят, которые уже гарантировали себе право бороться за золотые медали», — цитирует Щекутьева ТАСС.

Сегодня, 3 августа, россиянин Альберт Батыргазиев вышел в финал Игр в весовой категории до 57 кг. В финале выступит Муслим Гаджимагомедов, в полуфиналах — Глеб Бакши и Зенфира Магомедалиева. Андрей Замковой стал обладателем бронзовой медали. Олимпиада завершится 8 августа.