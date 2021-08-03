Боксер Батыргазиев рассказал, насколько был тяжелым бой полуфинала Олимпиады в Токио

Боксер Альберт Батыргазиев рассказал, насколько был тяжелым бой полуфинала Олимпиады в Токио против кубинца Ласаро Альвареса.

За золото Батыргазиев поборется с американцем Дьюком Рэганом.

— Насколько тяжелым получился бой?

— Бой был тяжелым. Тренер ставил задачу не терять концентрацию, как я порой делаю — опускаю руки. Надо было избежать этого: не опускать, чтобы не пропускать.

— Кажется, именно ваш соперник действовал в стиле Роя Джонса, опустив руки...

— Мы ожидали, что он так будет меня провоцировать. Тренеры после каждого раунда напоминали мне, что нельзя поддаваться, что нужна концентрация и нужно выполнять поставленные задачи.

— Что чувствовали в эти 30 секунд до объявления результата?

— Делать прогнозы — дело неблагодарное. Я не хотел ничего загадывать. Если бы мне не подняли руку, я признал бы свое поражение. Для этого есть судьи, которые считают очки. Они присудили победу мне. Думаю, судьи справляются со своей задачей, за что им большое спасибо. Им, мне кажется, приходится быть еще более сконцентрированными, чем спортсменам.

— Получается, вы новый Русский Танк из Нижневартовска после Александра Малетина?

— Неправильно так о себе говорить — говорят пусть зрители. Мне будет приятно, если они так считают. Александр Малетин, Евгений Макаренко — это сильные титулованные спортсмены, которым я очень благодарен. Придя в бокс, я сказал себе, что продолжу их дело. Думаю, у меня получается. После каждого турнира они звонят, встречаемся, общаемся. У нас 8 лет в городе не было чемпиона России. Теперь есть.