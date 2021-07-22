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Игрок сборной США по пляжному волейболу сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Токио

09:26
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Игрок сборной США по пляжному волейболу Тэйлор Крэбб сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Yahoo Sports.

Спортсмен сдал положительный тест, после того как приехал в Японию на Олимпиаду в Токио. Теперь спортсмен отправится домой, его заменит Три Борн.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

Дополнительная информация:

https://sports.yahoo.com/tokyo-olympics-us-athletes-see-olympic-dreams-dashed-by-covid-19-014012287.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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