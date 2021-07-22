Игрок сборной США по пляжному волейболу сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Токио

Игрок сборной США по пляжному волейболу Тэйлор Крэбб сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Yahoo Sports.

Спортсмен сдал положительный тест, после того как приехал в Японию на Олимпиаду в Токио. Теперь спортсмен отправится домой, его заменит Три Борн.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.