Стали известны соперники россиян на турнире по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио

5 июля состоялась жеребьевка группового этапа турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС.

Чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют в группе В. Их соперниками станут Ондржей Перушич и Давид Швайнер (Чехия), Мартиньш Плавиньш и Эдгар Тоц (Латвия), Хосе Луис Рубио Камарго и Хосуе Гастон Гахиола Лейва (Мексика).

В группе А соперниками другой российской пары Ильи Лешукова и Константина Семенова станут Андерс Моль и Кристиан Серум (Норвегия), Пабло Эррера Аллепус и Адриан Гавира Колладо (Испания), Дамьен Шуманн и Кристофер Макхью (Австралия).

В женском турнире сыграют россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Они попали в группу Е и встретятся с Таликой Клэнси и Мариафе Артахо дель Солар (Австралия), Мартой Менегатти и Викторией Орси-Тот (Италия), Лиди Эчеверриа и Лейлой Мартинес (Куба).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Мужской волейбольный турнир состоится с 25 июля по 8 августа, женский — с 25 июля по 7 августа.