Россияне Лешуков и Семенов обыграли испанцев в первом матче на Олимпиаде в Токио
11:23
Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру в первом матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.
Лешуков и Семенов одержали победу в двух сетах.
Следующий матч на Олимпиаде Лешуков и Семенов проведут 26 июля против австралийцев Кристофера Макхью и Дамьена Шуманна.
Помимо Лешукова и Семенова Россию в мужском турнире представляет еще одна пара, Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Групповой этап
Илья Лешуков / Константин Семенов (Россия) — Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания) — 2:0 (21:19, 22:20)
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