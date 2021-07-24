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Россияне Лешуков и Семенов обыграли испанцев в первом матче на Олимпиаде в Токио

11:23
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Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру в первом матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

Лешуков и Семенов одержали победу в двух сетах.

Следующий матч на Олимпиаде Лешуков и Семенов проведут 26 июля против австралийцев Кристофера Макхью и Дамьена Шуманна.

Помимо Лешукова и Семенова Россию в мужском турнире представляет еще одна пара, Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Илья Лешуков / Константин Семенов (Россия) — Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания) — 2:0 (21:19, 22:20)

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Иван Торопцев все материалы автора

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