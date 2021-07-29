Словенец Дончич каждый день бьет олимпийские рекорды. Он обходит Брайанта, Джеймса и Леброна

Сенсационный претендент на чемпионский титул.

Олимпиада-2020. Баскетбол. Группа C

Словения — Япония — 116:81 (29:23, 24:18, 27:23, 36:17)

На Олимпиаде в Токио вовсю полыхает баскетбольный турнир. Пусть на Игры в классическом баскетболе не квалифицировалась сборная России, посмотреть все равно есть на что. Более того, таких интересных и непредсказуемых олимпийских турниров давно не было. Сборная США не выглядит неуязвимой (проиграв Франции в стартовом туре), а Сербия, Литва и Греция в Японию даже не отобрались. Но главное зрелище Олимпиады — уверенная игра сборной Словении во главе с Лукой Дончичем.

The greatest Olympic debut in #Basketball history. LUKA. MAGIC. ??



?? Best scoring tally by a European in Olympic history

?? Personal career high (previously 46 in the @NBA)

?? Tied 2nd most in an Olympic game

?? Defeated World Cup 2019 vice-champions ??#Tokyo2020 pic.twitter.com/1hLzUfCwy3 — FIBA #Tokyo2020 (@FIBA) July 26, 2021

Дончич играет лучше, чем любая звезда сборной США

Давайте честно, вы долго будете искать на карте Словению? И точно сможете отличить ее флаг от флага Словакии? При этом практически карликовая страна в горах на Балканах с населением всего 2 миллиона человек уже в который раз поражает весь мир. Сначала словенцы пробились на чемпионат мира по футболу (оставив за бортом Россию), затем квалифицировались на олимпийский хоккейный турнир, а в баскетболе стали топ-сборной. В 2017 году выиграли Евробаскет, а в олимпийской квалификации оставили за бортом Литву. Причем сделали это в переполненном зале в Каунасе.

У словенцев мощный состав, где есть такие мастера, как Зоран Драгич и натурализованный американец Майк Тоби, но погоду, конечно, делает Лука Дончич. Защитник «Далласа», пожалуй, сейчас главная звезда НБА и самый быстропрогрессирующий игрок лиги. 22-летний парень уже без проблем перекрывает достижения легенд Зала славы НБА. К примеру, Дончич стал самым молодым игроком, набравшим больше 40 очков в плей-офф. Леброн Джеймс подошел к такому уровню результативности только в 24 года. Но главное, Дончич в прошлом сезоне довел средний показатель результативности за карьеру в плей-офф до отметки в 33,5 очка. Это лучший результат в истории заокеанского баскетбола. Молодой европеец опередил самого Майкла Джордана и едва в одиночку не вывел «Даллас» во второй раунд плей-офф в противостоянии со звездным «Клипперс».

Примерно похожая задача сейчас предстоит Дончичу на Олимпиаде. В первом же матче против словенцев вышла крепкая Аргентина, которую многие называют одним из фаворитов Игр. Но команда с ветераном Луисом Сколой ничего не смогла сделать против Дончича. 48 очков в первой же игре — это второй результат в истории Игр. Ни один американец за все попытки привезти идеальную Dream team не выдавал похожего перформанса. Ни Джеймс с Джорданом, ни Кобе Брайант, ни Шакил O'Нил... Дончич сражается с людьми из другой эпохи — австралийцем Эдди Палубинскасом, которому удалось набрать 48 очков во встрече с Мексикой на Играх в 1976 году, и легендарным бразильцем Оскаром Шмидтом, который в 1988 году записал на свой счет во встрече со сборной Испании 55 очков. И это притом что Дончича сняли с игры за 4 минуты до сирены. Главный тренер сборной Александер Секулич разумно решил поберечь свой главный актив, когда исход матча был уже и так предрешен. Остался бы он на площадке — наверняка рекорд бразильца бы пал. Впрочем, самого Дончича эти вопросы мало интересуют. «Мне плевать на рекорды. Мы победили, это главное, мы здесь ради этого», — резко ответил на вопрос о замене 22-летний баскетболист.

Все мечтают о фото с Лукой

Ранняя замена позволила ему хорошо отдохнуть, и свое доминирование Лука продолжил уже во второй игре. Во встрече с Японией он набрал 25 очков, то есть 73 очка за два матча, — рекорд по средней результативности после двух туров Олимпиады пал. Словенца натурально боятся соперники, а тренеры лучших команд мира не знают, что делать с этим уникумом.

К примеру, аргентинцы решили сконцентрироваться на защите против партнеров Дончича, ограничив ему возможности для командной игры. Это была бы хорошая идея, если бы не такая сумасшедшая форма Луки. Он один набирает почти столько же очков, сколько сборная Ирана. «Я не вижу, как что-то или кто-то может остановить Луку Дончича. За последние лет тридцать я не видел другого игрока, который бы доминировал на площадке так, как словенец на этом турнире. Всегда неприятно проигрывать, но сегодня — особый случай. Это был невероятный опыт, навсегда запомню игру против Дончича», — сказал сегодня главный тренер сборной Японии Хулио Ламас.

В составе японцев был крепкий форвард «Вашингтона» Руи Хачимура, но на фоне Дончича надежда хозяев Олимпиады смотрелась максимально блекло. Признал превосходство Дончича и тренер аргентинцев. «Я говорил об этом два года назад, говорю это сейчас снова. Лука — лучший игрок мира, включая НБА. Если у меня и были какие-то сомнения на этот счет, то их больше нет. Он лучший в мире», — заявил Серхио Эрнандес. «Мы были хороши, но Лука был слишком хорош. Он был просто невероятен», — сказал лидер аргентинцев Скола.

По опросам болельщиков и самих спортсменов — участников Олимпиады Дончич — одна из главных звезд турнира. К примеру, о фотографии с ним мечтала лидер сборной России по женскому гандболу Анна Вяхирева. «Я привезла его майку с собой в деревню, чтобы он подписал ее. Я таскала ее с собой все это время на случай, если встречу его. И это произошло! Он единственный человек, с которым я хотела сделать фото здесь, на Олимпийских играх. Спасибо тебе, Лука Дончич!» — написала Вяхирева в своем Instagram . Элитный статус Дончича признают даже американские эксперты из NBC , которые поставили словенца выше Кевина Дюранта, Симоне Байлз и Калеба Дрессела. При этом сам Лука предпочитает быть скромным. «Приятно быть одной из звезд здесь, если я действительно к ним отношусь. Я очень много фотографируюсь с людьми, но ведь это не предел. Новак Джокович все равно здесь является тем человеком, с кем фотографируются больше всех», — сказал Дончич в беседе с Eurohoops.

Словения претендует на медали или даже победу

Словения уже практически гарантировала себе участие в плей-офф. Последний матч в группе против Испании имеет для них значение разве что в плане выбора соперника по четвертьфиналу, правда, с учетом непредсказуемых результатов Токио такой подбор — дело опасное. Прямо сейчас на грани вылета даже сборная США. Американцы проиграли два товарищеских матча перед Играми, уступили в стартовом матче Франции, а в битве за выход в четвертьфинал им нужно обыгрывать неуступчивую Чехию. Не без проблем выглядят и испанцы, которые явно страдают из-за смены поколений, а Италии с Германией не хватает главных звезд. Немцы не смогли решить вопрос со страховкой Денниса Шредера, а итальянцы лишились Марко Белинелли (из-за усталости после тяжелого сезона).

Судя по первым встречам, Словении вполне по силам как минимум зайти на пьедестал, а при должной степени удачи — и взять титул. У команды хороший сплав опыта и молодости, в составе лучший игрок мира, а тренеру удалось сплотить коллектив в семью. Испанцы перед встречей со словенцами попытались высмеять их поведение вне площадки — баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья выложила фотографии, на которых Лука Дончич и другие игроки сборной Словении играют в покер с водкой и кальяном.

Но Секулич сразу же отрезал любые попытки обвинить его подопечных в отсутствии дисциплины. «Не думаю, что были нарушены какие-то правила. Вообще не нужно придавать этому случаю столько внимания. Самое главное, что у нас нет проблем внутри коллектива. У ребят отличное взаимопонимание», — сказал тренер.