Дюрант и Дончич мчатся навстречу друг к другу. Ждем олимпийский финал мечты?

В четвертьфинале ОИ-2020 американцы не заметили сопротивления стареющей Испании, словенцы разгромили немцев.

Олимпиада-2020

Мужчины. Четвертьфиналы

США — Испания 95:81 (19:21, 24:22, 26:20, 26:18)

С: Дюрант (29), Тейтум (13), Холидэй (12)

И: Рубио (38), Родригес (17), Эрнангомес (10 + 9 подборов)

Словения — Германия 94:70 (25:14, 19:23, 22:17, 28:16)

С: З. Драгич (27), Дончич (20 + 11 передач), Тоби (13 + 11 подборов)

Г: Ло (11), Гиффи (10)

В первых двух четвертьфиналах баскетбольного олимпийского турнира настоящей борьбы не получилось. Сборной Испании, в основном составленная из заслуженных ветеранов (плюс юный Усман Гаруба), хватило только на 20 минут. В первой половине они заметно превзошли американцев по подборам, сделали 6 блок-шотов и здорово защищались против звездных защитников соперника — Букера и Лавина.

Прощальная Олимпиада великого поколения испанцев

А после перерыва на полную включился Кевин Дюрант. Форвард «Бруклина» забросил несколько важных трехочковых, пару своих коронных средних бросков с остановкой и начал организовывать один быстрый прорыв за другим. Этого хватило, чтобы получить двухзначное преимущество и довести дело до довольно легкой победы.

В составе испанцев 38 очков забил Рикки Рубио. Это его рекордный показатель в карьере. К тому же на олимпийских турнирах до этого никто столько не забивал США. Но усилий разыгрывающего «Миннесоты» было явно недостаточно.

Братья Газоли, Руди Фернандес и Серхио Юль на четверых набрали всего 6 очков. Это великое поколение, очень много выигравшее для Испании, заслужила прощальную Олимпиаду. Теперь команду ждет тотальная перезагрузка (благо у испанцев подрало очень классное поколение во главе с Леандро Больмаро). Хотя даже в таком составе «Красная фурия» была способна взять медали в Токио, но четвертьфинал с командой Поповича — это приговор. Впрочем, не исключено, что американцы также легко выиграют и оставшиеся два матча на турнире. Скептиков, которые сомневаются в потенциале этой сборной, все меньше и меньше.

Младший Драгич в огне

В другом четвертьфинале Словения затратила минимальное количество сил в игре с габаритной Германией, оставившей без Олимпиады в том числе и нашу сборную. Главный тренер немцев Хенрик Редль попытался выключить из игры Луку Дончича. Против звезды «Далласа» персонально действовал игрок «Альбы» Нильс Гиффи, вынуждавший Дончича постоянно идти в проходы, где под кольцом его ждали огромные Фойгтманн, Вагнер или Тиманн.

Отчасти этот план сработал. Дончич был не так ярок, как на групповом этапе, зато гораздо больше свободы получили его партнеры. Лука с удовольствие делился с ними мячом (11 передач), а самым результативным игроком встречи стал Зоран Драгич. Экс-игрок «Химок» показал фантастический процент реализации (5/7 — трехочковые, 6/6 — средние) и заслуженно стал героем матча.

Плюс вновь очень хорош под кольцом был центровой «Валенсии» Майк Тоби, сделавший свою уже третий дабл-дабл на олимпийском турнире. За пять у Словении уже две успешные натурализации. Один американец — Энтони Рэндолф — принес маленькой балканской стране золото Евробаскета-2017, второй, наверняка, поможет завоевать медали Олимпийских игр. Посмотрим, какого они будут достоинства.

В полуфинале подопечные Александера Секулича встретятся с Францией или Италией. США с Австралией или Аргентиной. В следующем раунде зарубы должны быть посерьезнее, но все нейтральные фанаты баскетбола, наверняка, мечтают о финале США — Словения. Дуэль Дюранта и Дончича станет настоящим украшением Олимпиады.