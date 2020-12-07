Тренер «Фенербахче» и сборной Сербии Игор Кокошков — о словенском бриллианте, цене «пузыря» и первых впечатлениях от Евролиги

Игор Кокошков вошел в историю баскетбола как первый тренер европейского происхождения, который возглавил клуб НБА. Выиграв Евробаскет-2017 со Словенией и здорово проявив себя в тренерском штабе «Юты», сербский специалист возглавил «Финикс». Правда, в «Санс» Кокошков отработал только один сезон-2018/19. После неоднозначного увольнения он был нарасхват: вошел в тренерский штаб Люка Уолтона в «Сакраменто», принял сборную Сербии, а этим летом получил контракт в «Фенербахче». На посту главного тренера он сменил своего знаменитого соотечественника Желько Обрадовича и после 20 лет в НБА дебютировал в Евролиге.

На прошлой неделе «Фенербахче» приехал в Санкт-Петербург, одержав победу над «Зенитом» (73:65). После матча корреспонденту «СЭ» удалось пообщаться с Кокошковым, с которым мы познакомились после финала Евробаскета-2017. Игор был в отличном настроении, рассказав о работе НБА по защите своего бренда, прогрессе организации БК «Зенит» и Луке Дончиче.

«Не думаю, что коронавирус останется с нами навсегда»

— После 20 лет работы в НБА вы уже почти полгода в Европе. Какие главные изменения произошли в вашей жизни?

— Не забывайте, я же европеец, родился в Сербии. В 1999-м я переехал в США и последние 20 лет жил там. Когда я рос, то больше смотрел Евролигу, а не НБА, так что нельзя сказать, что это большие перемены для меня. Я начал новую главу своей жизни, принял новый вызов. Мы живем в 21-м веке, сейчас уже не такая обстановка, как раньше, когда европейский рынок был полностью отделен от НБА. Сейчас я чувствую, что нахожусь в правильном месте. У нас отличный проект, «Фенербахче» — это большая команда. Моя жена — американка, дети — американцы, мы живем в Финиксе, так что после завершения карьеры я все равно вернусь в США. Там и проведу остаток своей жизни. Из-за ситуации с коронавирусом моя семья не может переехать в Турцию. Как вы сами знаете, сейчас в мире много ограничений. Правда, мы планируем провести Рождество в Стамбуле.

— Мы живем в такой ситуации уже почти год. Как вы относитесь к новому стилю жизни?

— Это странно для всех. Если бы кто-то сказал мне восемь месяцев назад, что будет столько предписаний, что мы вообще не сможем играть в баскетбол, а матчи будут отменяться и переноситься, я бы не поверил. Игра с «Зенитом» — первая, которую мы сыграли при болельщиках! Мы играем в баскетбол для болельщиков. Так что да, многое изменилось, сама атмосфера совершенно другая. У нас нет выбора — необходимо адаптироваться и решить, как принять этот вызов. Я не думаю, что это останется с нами навсегда. Мы должны стараться оставаться здоровыми, тренироваться и соблюдать правила. Нам следует жить с надеждой, что все изменится к лучшему.

— Что вы можете сказать о работе Евролиги с ситуацией с ковидом: организации, регламенте, предписаниях?

— Сложно сравнивать что-либо с НБА: у этой лиги огромный потенциал как в финансовом плане, так и в вопросах логистики, маркетинга. Я приехал в Европу как раз из «пузыря», так что, можно сказать, успел испытать на себе и увидеть, что НБА делает для команд. Это было чудом — невероятный уровень организации. Они потратили свыше 200 миллионов долларов на организацию «пузыря». Мы не можем сравнивать, ни одна лига в мире не обладает той финансовой силой, которая есть у НБА. С нашей национальной сборной я недавно вернулся из «пузыря», который организовывала ФИБА, из Финляндии. Я думаю, все лиги пытаются защитить команды и людей. Я хочу отдать должное Евролиге: они следуют стандартам, правилам настолько, насколько это возможно и финансово, и логистически. Евролига делает все, что необходимо, чтобы в это безумное время мы оставались здоровы.

«Пузырь» — не лучший выход: это очень дорого »

— Вы сказали про «пузырь». Однако после этого «пузыря» было много случаев коронавируса в НБА.

— Это новый вызов, с которым все мы столкнулись. Все пытаются выяснить, решить, как будет лучше для команд в вопросах повседневной жизни. Сейчас я не обладаю какой-то особой информацией, узнаю новости из медиа и от своих друзей, кто работает в НБА. «Пузырь» — не лучший выход: это очень дорого. Я надеюсь, что через пару месяцев команды смогут путешествовать. Лига будет следовать тому же, что сейчас делает Евролига: команды будут летать, а больные игроки или члены команды — изолироваться.

— Недавно была пауза на игры сборной. Что вы можете сказать о ряде неожиданных результатов, в том числе поражении Сербии от Швейцарии?

— С «окнами» ФИБА нужно, как и с коронавирусом, быть лучше и жить с этим. ФИБА не меняет свой формат, «окна» существуют и будут существовать. Мы должны просто решать, как быть с этим. Самая большая проблема — игроки, которые выступают в лучших лигах — НБА, Евролиге: они не смогут играть в этих «пузырях». Команды же, скажем так, среднего уровня всегда смогут играть своими основными составами. Это их преимущество. Поэтому команды среднего уровня и становятся фаворитами. Испания, Сербия, Литва — объективно команды лучше, но, когда они играют с командами среднего уровня в этих условиях, они не фавориты. Потому что Финляндия или Швейцария играют своей лучшей группой игроков, постоянным составом. Я думаю, федерации и лиги должны подумать, тот ли это путь, который способствует развитию мирового баскетбола.

— Это ваша первая поездка в Санкт-Петербург. Какие у вас впечатления?

— Это восхитительный город! В момент, когда мы приземлились, я почувствовал, будто бы оказался в Ванкувере или Торонто, потому что холодно. Сам город впечатляет. Мы не видели многого, стадион, отель, футбольная арена. Я увожу следующие эмоции из России: это прекрасное место с огромным потенциалом.

«У Паскуаля можно многому научиться»

— Как можете оценить «Зенит» в Евролиге?

— «Зенит» знает, что делает. У них один из лучших европейский тренеров, Хави Паскуаль — опытный тренер, который возглавлял лучшие команды в Европе — «Барселону», «Панатинаикос». Я всегда наслаждался его работой. Даже когда я был в НБА, я смотрел матчи его команд. У него можно многому научиться. Манос Пападопулос, который работает спортивным директором, — он помог «Зениту» собрать отличный состав, подписать опытных игроков. У «Зенита» есть стратегия, они хотят быть в Евролиге. Они хотят доказать, что они заслуживают места в этом турнире, стать его постоянным участником. В этом году это одна из самых подготовленных команд. Первая игры против «Эфеса», да и недавние матчи на выезде впечатляют: они делают отличную работу.

— Что сейчас пытается сделать НБА в текущих условиях?

— Они пытаются защитить лигу, бренд. Из-за ситуации с ковидом бизнес не может остановиться, он должен работать. НБА пытается выяснить, какой путь самый безопасный в организации игр, чтобы защитить и людей, и бизнес. Они борются за свой бренд. Мы все должны приспособиться к новым условиям.

— Леброн — лучший игрок в мире?

— Да. Он выиграл чемпионство. Это не мой любимый игрок, но он доказал свое превосходство. Он выиграл чемпионат, это уже был измененный чемпионат из-за короны, не удалось отпраздновать как обычно, но я счастлив за них. Лука Дончич — один из моих любимых игроков, он один из лучших игроков в НБА в данный момент. Ему потребовалось всего полтора года, чтобы доказать это. Думаю, он следующий MVP.

— Что вы можете сказать всем российским болельщикам в эти трудные времена?

— Я думаю, что Россия доказывает, что здесь есть баскетбольная культура, что люди любят баскетбол. Национальная команда и коллективы в Евролиге доказывают, что они настроены серьезно. Я желаю им всего лучшего, но еще желаю поражения каждый раз, когда они будут встречаться с «Фенербахче». (Смеется.)