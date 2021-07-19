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Зак Лавин не полетел со сборной США по баскетболу в Токио из-за ковид-протокола

22:40
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Атакующий защитник Зак Лавин не полетел со сборной США в Токио. Он остался вне состава, так как был включен в протокол ковид-безопасности, сообщает The Score.

Его участие в олимпийском турнире находится под вопросом. В сборной США надеются, что позже 26-летний баскетболист сможет присоединиться к команде.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Команда США будет выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.

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Иван Шитик все материалы автора

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