Зак Лавин не полетел со сборной США по баскетболу в Токио из-за ковид-протокола

Атакующий защитник Зак Лавин не полетел со сборной США в Токио. Он остался вне состава, так как был включен в протокол ковид-безопасности, сообщает The Score.

Его участие в олимпийском турнире находится под вопросом. В сборной США надеются, что позже 26-летний баскетболист сможет присоединиться к команде.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Команда США будет выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.