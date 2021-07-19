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Братья Газоль выступят за сборную Испании на Олимпиаде в Токио

15:02
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Братья Пау и Марк Газоль выступят за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио. Всего в состав испанской команды на турнир вошли 12 баскетболистов.

Состав сборной Испании: Пау Газоль, Руди Фернандес, Серхио Родригес, Рикки Рубио, Виктор Клавер, Марк Газоль, Гильермо Эрнангомес, Усман Гаруба, Альберто Абальде, Алекс Абринес, Серхио Юль, Хуанчо Эрнангомес.

Публикация от Baloncesto Espan?a (@baloncestoesp)

Первый матч на Олимпиаде испанцы проведут 26 июля против Японии. Соперниками Испании на групповом этапе также являются команды Аргентины и Словении.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRgEF8ABwyG/

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