Братья Газоль выступят за сборную Испании на Олимпиаде в Токио

Братья Пау и Марк Газоль выступят за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио. Всего в состав испанской команды на турнир вошли 12 баскетболистов.

Состав сборной Испании: Пау Газоль, Руди Фернандес, Серхио Родригес, Рикки Рубио, Виктор Клавер, Марк Газоль, Гильермо Эрнангомес, Усман Гаруба, Альберто Абальде, Алекс Абринес, Серхио Юль, Хуанчо Эрнангомес.

Первый матч на Олимпиаде испанцы проведут 26 июля против Японии. Соперниками Испании на групповом этапе также являются команды Аргентины и Словении.