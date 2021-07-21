Защитник сборной США Лавин вышел из карантина и приедет на Олимпиаду в четверг

Зак Лавин вышел из карантина и присоединится к сборной США в четверг, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

19 июля сообщалось, что 26-летний баскетболист не смог полететь вместе со сборной на Олимпиаду в Токио, поскольку был включен в протокол ковид-безопасности.

Team USA's Zach LaVine has cleared health and safety protocols and will join the team in Tokyo on Thursday afternoon. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2021

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На баскетбольном турнире в Японии американцы сыграют в группе А со сборными Франции, Ирана и Чехии.