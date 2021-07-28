Обе сборные России вышли в финал первого в истории турнира по «уличной» версии баскетбола. Ждем сегодня медалей и слушаем героев Токио-2020.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Баскетбол 3x3

1/2 финала

Мужчины

Сербия — Россия — 10:21

Латвия — Бельгия — 21:8

Женщины

Россия — Китай — 21:14

США — Франция — 18:16

Представители классического баскетбола из России из-за провала в квалификациях пропускают вторую Олимпиаду подряд, вот упрощенная версия этой игры в нашей стране неожиданно пошла. МОК впервые в истории включил в олимпийскую программу баскетбол 3х3 (известный также как стритбол). И вдруг выяснилось, что мы — один из лидеров в игре на одно кольцо на небольшой площадке. По крайней мере обе наши команды — и мужская, и женская — уже в финалах и гарантировали себе как минимум серебряные олимпийские награды. Когда такое в последний раз было в «классике»?

Есть мнение, что баскетбол 3х3 — игра менее комбинационная и более простая, чем привычный баскет. И в ней лучше себя чувствуют игроки с хорошими физическими данными. Но как бы то ни было, наши мужчины в полуфинале прошли таких признанных мастеров, как сербы, и в финале теперь сойдутся с командой Латвии. А женщины, обыгравшие в полуфинале Китай, сразятся с представительницами США — страны, в которой баскетбол, в том числе стритбол, развит лучше всего в мире. Матчи здесь очень короткие, всего по 10 минут чистого времени. Так что судьбу поединка порой решают несколько эпизодов. Будем надеяться, что они повернутся в пользу россиян.

Корона с головы сербов снята

В Токио мужская сборная России в матче группового этапа проиграла сербам со счетом 10:21. Разгром. Однако после победы в четвертьфинале над голландцами тренер нашей команды Владимир Агабабьян бросил фразу «хочу снять у сербов корону с головы». Честно скажу, после такого счета в очной встрече в снятие короны верилось с трудом, тем круче и ярче получилась полуфинальная победа. Это был просто огонь!

Россияне вышли на паркет с запредельной концентрацией. Они практически не ошибались в защите. Они забыли, что такое фолить. Они забыли, что такое промахиваться. С первой минуты и до набранного 21 очка российские баскетболисты доминировали, методично и уверенно приближая себя к олимпийскому финалу. Александр Зуев вколачивал двухочковые в кольцо, словно гвозди в гроб сербских надежд на золото. Илья Карпенков был неудержим под кольцом, подбирая мячи и отправляя их по назначению.

При активной поддержке российских журналистов, а также ни на минуту не замолкавшего Агабабьяна (к нашему тренеру несколько раз подходили стюарды, прося его вести себя потише) команда ОКР с триколором на форме уничтожила фаворитов турнира — 21:10. И теперь в финале сыграет с латвийцами, победившими бельгийцев. Корона с головы сербов упала, вопрос в том, на чьей голове она окажется сегодня вечером.

«Это было сказано немного на эмоциях, — прокомментировал свои слова, сказанные накануне, Агабабьян. — Но мы все максималисты, хотим только выигрывать, для этого и приехали. Ребята бьются за каждый миллиметр поля, они выгрызают себе победу, для них нет авторитетов. Спасибо огромное им! Мы скромно выполняем свою маленькую часть работы, но вся основная заслуга за ребятами».

«Никогда не достаточно [серебряных медалей], всегда надо стремиться все выше и выше», — скромно подвел итог матчу Илья Карпенков.

Яо Мин не помог Поднебесной

Сразу же после победы мужской команды на паркет вышли девушки. Сборной ОКР противостояли китаянки, за которых поболеть на трибуны пришел лично Яо Мин. А кроме того — огромная толпа журналистов, которая поддерживала своих, громко крича и размахивая флагами. За Россию активно болели лишь несколько журналистов, в числе которых корреспондент «СЭ», и Елена Исинбаева.

Яо Мин пришел поболеть за китаянок против России. А пока что смотрит, как наши парни играют с сербами pic.twitter.com/6Xle3cJcH6 — Artem Kalinin (@kalininart) July 28, 2021

Матч с китаянками наша команда начала очень уверенно, поведя 4:1, однако потом, после нескольких ошибок, которые соперницы смогли превратить в собственные очки, счет выровнялся — 7:7. Решающим фактором стали двухочковые от Юлии Козик. Потом снайперскую точность партнерши по команде поддержали сестры Фролкины. Анастасия Логинова забрала несколько очень важных подборов под щитом, а когда на последней минуте очередная двушка от Ольги Фролкиной принесла россиянкам 21-е очко, девчонки, показалось, даже не сразу поняли, что выиграли матч. Лишь спустя секунду все бросились в объятия друг друга, празднуя выход в финал.

«Игра прошла как будто за секунду. Мы очень долго готовились к этому. Это была самая важная игра турнира. Финал — это финал, там ты уже просто должен наслаждаться, играть и делать все, что от тебя зависит. А полуфинал — это та игра, где решается, будешь ли ты с медалями или придется еще за них бороться. Мы в таком восторге оттого, что сделали это, смогли», — не сдерживала эмоций именинница Ольга Фролкина.

В финале с США надо просто получить удовольствие

Согласен с ней был и тренер нашей команды Александр Дирацуян. По его словам, никакого настроя на финал команде не потребуется — все прекрасно понимают, что такое финал Олимпиады, к которому они шли всю свою карьеру.

«Здесь уже не надо настраивать. Это финал Олимпийских игр, нужно прежде всего получить удовольствие от происходящего. Если ты психологически справился, покажешь максимум, на который наработал. Основная задача — не перегрузить девчонок. Сейчас с ними немного доктор поработает, восстановит всех. У кого-то за пять дней накопились повреждения. Постараемся использовать часы до финала для полной готовности», — сказал Дирацуян.

Ждем финалов и верим в успех!