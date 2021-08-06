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Украинская легкоатлетка Рыжикова призналась, что ей стыдно за страну. Но не за Инстаграм

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 06:00
Анна Рыжикова. Фото Instagram Анна Рыжикова. Фото Instagram
Анна Рыжикова. Фото Instagram
Там много тренировок и горячих пляжных фото.

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, выступающая в беге с барьерами, после завершения соревнований посетовала на отсутствие поддержки со стороны федерации. Спортсменка пожаловалась, что всем занимается сама в то время как на иностранных спортсменов работает целая команда.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии.

Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход — это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова", — приводит цитату Рыжиковой «Обозреватель».

Спортсменка соревновалась в беге с барьерами на дистанции 400 метров, где заняла пятое место. Причины неудачи найдены и эмоциональный выпад Анны понятен. Зато ей точно не стыдно за свой Instagram.

Там она делится большим количеством тренировочных фото, шикарным проработанным прессом, но и чувственными пляжными фотографиями. Лучше его сделала бы только команда, а так, приходится вновь всем заниматься самой.

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