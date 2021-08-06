Американские спринтеры проводят худшие игры в истории. До этого их довел допинг

Впервые с 1896 года атлетам из мужской сборной США не удалось выиграть ни одного забега на гладких и барьерных дистанциях от 100 до 400 метров.

Спринтеры из США громко поваливаются на Олимпиаде в Токио. Это стало понятно вчера после того, как американский барьерист Грант Хэллоуэй проиграл в забеге на 110 метров Хэнслу Парчменту с Ямайки, а Майкл Норман и Майкл Черри финишировали вне призовых мест на 400-метровке. В результате оказалось, что на Играх-2020 на гладких и барьерных дистанциях от 100 до 400 метров в личных стартах не сумел победить ни один представитель Соединенных Штатов. Это произошло впервые в истории — американские спринтеры неизменно были с золотом начиная с самой первой Олимпиады 1896 года. Провал коснулся даже эстафеты 4 х 100 метров, где сборная США проиграла в предварительных забегах из-за неудачной передачи палочки. Последний шанс что-то исправить — эстафета 4х400 метров, квалификация которой пройдет сегодня в вечерней программе Токио-2020.

Пока всего одно золото и у американских девушек-спринтеров — его принесла Сидни Маклафлин на дистанции 400 метров с барьерами. Правда, у женщин еще не прошел финал на 400 метров, и там есть надежда на Эллисон Феликс (впрочем, она показала в полуфинале только восьмой результат). Кроме того, женские сборные США есть в финалах эстафет 4х100 м и 4х400 м. Тем не менее, проблема очевидна. Нам бы, конечно, такие проблемы — в копилке спринтерской сборной США (в мужской, и женской в сумме), помимо золота Маклафлин, в Токио еще шесть серебряных и две бронзовые награды. Тем не менее, поражение звезд спринта, в Штатах воспринимаются очень болезненно.

Ваши ожидания — ваши проблемы

В чем же причина неудач? Конечно, есть фактор невезения. После того, как Омар Маклеод проиграл национальный отбор на Ямайке, а Сергей Шубенков получил травму на разминке уже в Токио, казалось, что у американца Гранта Холлоуэя просто не осталось достойных соперников в беге на 110 метров с барьерами. Тем не менее на последних метрах финала ОИ-2020 его опередил Хансл Парчмент, который даже в квалификационном чемпионате Ямайке был лишь третьим. Американец Трейвон Бромелл, который в начале июня показал на стометровке лучший результат сезона в мире (9,77), в Токио сдулся и не попал даже в финал. А победил в этом самом престижном финале Ламонт Джейкобс, сын солдата армии США, представляющий Италию.

Американец Рай Бенджамин в забеге на 400 метров с барьерами побил мировой рекорд, который держался с 1992 года. Но норвежец Карстен Вархольм был еще быстрее, а Бенджамину пришлось довольствовать олимпийским серебром. Да что там спринтеры — у всей мужской сборной США по бегу в Токио пока ни одного золота. «Я не знаю, каковы ваши были ожидания, — удивился паническим настроениям олимпийский чемпион Рио в беге на 1500 метров Мэттью Сентровиц, не сумевший подбиться в Токио на своей дистанции даже в финал. — Да, в 2016 году в Рио у нас было больше медалей, но иногда так бывает».

Катастрофа с флажками

Других причин неудач, кроме фатального невезения, сейчас, конечно никто не назовет, но версий множество. От новых супершиповок, которые взяли на вооружение соперники сборной США и которые американцы не могут использовать из-за своих спонсорских контрактов с другим производителем экипировки. До строгих японских таможенных правил, которые якобы загнали в психологическую яму лидера сборной США по спортивной гимнастике Симону Байлз. В Японию нельзя привозить некоторые медицинские препараты, даже если они прописаны спортсменам и оформлены как терапевтические исключения. Это не подтверждено официально, но слухи о том, что подобный запрет стал проблемой не только для Симоны, и для некоторых американских спринтеров, ходят давно.

Наверное, эти разговоры можно было бы считать клеветническими измышлениями, если бы не громкие допинговые истории с представителями спринтерской сборной США накануне Олимпиады. Так двукратный чемпион мира Кристиан Коулман должен был ехать в Токио за наследством Усэйна Болта, но умудрился получить дисквалификацию за пропуск четырех допинг-тестов. Адвокаты звездного бегуна пытались снять два «флажка», рассказывая, что имели место недоразумения. В одном из эпизодов Коулман якобы ненадолго отлучился из дома за рождественскими подарками, а потом не слышал звонка в дверь, поскольку смотрел телевизор с громко включенным звуком. Но суд не поверил этой версии, и Кристиан остался у своего громкого телевизора и на время ОИ-2020.

Главный фаворит женской стометровки Ша'Карри Ричардсон прямо во время отборочного чемпионата США попалась на марихуане. Наркотик спринтерша курила якобы для того, чтобы справиться со стрессом после смерти матери. Дисквалификация составила всего один месяц, но результаты Ричардсон в отборе были аннулированы, и Ша'Карри не включили в олимпийскую заявку. Но всех переплюнула олимпийская чемпионка в беге на 100 метров с барьерами Бриана Макнил. Сначала она пропустила допинг-тест, заявив, что в этот день после не захотела открывать никому дверь, поскольку находилась депрессии после аборта. В медицинской справке, которую Макнил предоставила в свое оправдание, оказалась подделана дата — и наказанием за фальсификацию документа стала пятилетняя дисквалификация.

Разумеется, американский спринт чисто от допинга как стекло. И в студенческих лигах, где выступает большинства американских атлетов, тоже сильная антидопинговая программа, хоть там и не признают Кодекса ВАДА. Однако истории с Коулманом, Ричардсон и Макнил точно лишили спринтерскую сборную США минимум трех медалей Токио-2020. А ведь были и другие менее резонансные инциденты. Так что дело, возможно, не только в том, что американцам на Олимпиаде-2020 тупо не везет.