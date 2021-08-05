Российский десятиборец Илья Шкуренев занял восьмое место в Токио, набрав 8413 очков.

Олимпиада-2020. Мужчины. Десятиборье. Итог

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 9018

2. Кевин Майер (Франция) — 8726

3. Эшли Молоуни (Австралия) — 8649...

8. Илья Шкуренев (Россия) — 8413

Шкуренев — один из самых харизматичных российских легкоатлетов. Да и олимпийский турнир у него выдался богатым приключениями. Илья выступал с травмой паха, а в первый день еще поскандалил с судьями из-за прыжка в высоту. В итоге получилось только восьмое место. Обидно, ведь сразу несколько видов Илья провалил из-за собственных ошибок.

Пока ноги через планку перекинешь, соревнования закончатся

— Как оцените второй день? Обещали, что он будет лучше первого.

— Как оказалось — нет. Накануне я был лучшей версией себя. А тут уже утром на разминке почувствовал, что ноги тяжелые. Еле добежал пару кругов. Обычно наоборот, на второй день чуть худеешь, стресс падает и ноги быстрые, легкие. А тут бежал барьеры так тяжело, словно я килограмм сто вешу. Диск и копье летели нормально, а вот шест — ужасно. Там тоже важно набегание на скорости, а я концовку разбега делал как в замедленном повторе. Пока ноги через планку перекинешь, уже соревнования закончатся. Еще жаркий день, я растаял, как сырок. Обычно я на такие вещи не жалуюсь, но тут реально — может, акклиматизация накатила?

— Сильно расстроились такому результату?

— У нас есть поговорка: когда прет — и дурак наберет. А вот попробуй набрать приличную сумму, когда не прет. В принципе 8400 — это не позорно. На всех стартах это железно в восьмерке, иногда и в призы можно попасть.

— Как вам вообще Олимпиада? Все-таки первые Игры в вашей долгой карьере.

— Мое мнение — это обычный старт, нет здесь ничего такого. Те же самые соперники, все то же самое. У меня не было мысли, что вот именно здесь во что бы то ни стало нужно показывать результат. Пусть даже меня сейчас закидают камнями. Но результат нужен везде: на чемпионате Европы, Олимпиаде, чемпионате области... Не то что я не хочу медалей, нет! Но я хочу медалей везде, не только на Олимпиаде. Я в любом случае еду, чтобы показать свой результат. Если я не смог — то я виноват.

— Накануне вы ругались с судьей, который не дал вам показать результат в прыжках в высоту.

— Там все равно моя вина. Если бы я был самим собой образца зимы, я бы на 2,02 только начинал разминаться.

Не надеялся, что вообще получится подготовиться к летнему сезону

— А что с вами случилось после зимы?

— А смотрите — меня как будто пополам сшили (Шкуренев показывает тейпы на спине, боку и ноге, которые действительно как будто делят его тело пополам. — Прим. «СЭ»). Спина болит, мы все перепробовали, но ничего не помогает. Я уже не надеялся, что вообще получится к лету подготовиться. Но мы вроде бы нашли решение с подпяточником, которое отчасти позволило убрать боль. За неделю до Игр я как будто бы вообще был круто готов. Потом чуть дернул пах. Но опять же нога тянула, но в целом давала делать все виды. Даже копье, где самое болезненное для этой травмы движение, особой боли не вызвало.

— В чем собираетесь искать свой дальнейший резерв, что улучшать?

— Да я его каждый раз ищу, но никак не найду (смеется). В целом я нашел систему тренировок, которая тяжелая, но потом чувствуешь себя лучше. В восстановлении тоже есть наработки. Но все соединить никак не получается. Дома еще забрали поле для метаний, сейчас манеж хотят снести... Теперь вот ездить по сборам только. Но с другой стороны, люди подумают: его на сборах кормят, поят, а он еще жалуется!

— То есть вы уже заранее готовитесь к хейту?

— Сейчас напишут: вот, опять повезли больного! Он статист, заберите у него деньги! В общем, закидают камнями точно. Но мне все равно, я готов к любому хейту. Если заслужил — значит, заслужил. Не думаю, что занял в этой десятке чье-то место.