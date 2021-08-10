«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала

Спринтеры недоумевают по поводу результатов, показанных на Олимпиаде Кристин Мбома — африканки с повышенным уровнем тестостерона

Итоги соревнований легкоатлеток на Олимпиаде в Токио ожидаемо закончились скандалом на фоне критики системы контроля за уровнем тестостерона. Международная федерация легкой атлетики, признавая проблему, ограничила право гиперандрогенных спортсменок стартовать на определенных дистанциях. Выбрали наиболее рискованные по мнению экспертов — от 400 до 1500 метров. Но это только усугубило конфликт. И пока одна сторона говорит «о сегрегации и фашизме», спортсменки с повышенным тестостероном оккупируют другие дистанции. Побеждая в новых дисциплинах и раскручивая волны хейта.

Чиновники заранее загнали себя в яму

Чиновники легкоатлетической федерации боялись повторения истории из Рио, где самая известная спортсменка с повышенным от природы уровнем тестостерона Кастер Семеня не оставила никому и шанса на 800 метрах. И когда весной этого года внезапно появилась никому не известная до этого намибийка Кристин Мбома и стала выжигать многолетние рекорды на 400-метровке, специалисты забили в колокола. Но вот только ничего умнее, кроме как запретить Мбома бежать коронную дисциплину без специальной терапии, которая привела бы уровень тестостерона в норму, в федерации не придумали.

С Семеня все сработало. 5000 метров она быстро бежать так и не научилась, а принимать терапию ради 800 метров Кастер не захотела. Мбома оказалась настойчивее и за полгода вышла в мировой топ на дистанции 200 метров. Это для Кристины Тимановской из Белоруссии просьба пробежать вместо коронных 200 метров 400 оказалась поводом для политического скандала. Африканская Кристин проблемы в смене дистанции не увидела и в итоге взяла серебро Токио. 21,81 — это отличное время для человека, который совсем недавно не бегал 200 метров. Мбома едва не догнала великую Элайн Томпсон-Эру из Ямайки и обошла американского вундеркинда Габриэль Томас.

Польского ветерана возмутил феноменальный прогресс намибийки

Соперницы Мбома в Токио старались показывать если не радушие, то отстраненность, а вот бывший польский спринтер Марцин Урбас церемониться не стал. В интервью Marca он открыто усомнился, что Кристин — девушка. По его мнению, участие Кристин в соревнованиях — это акт «явной и наглой несправедливости по отношению к женщинам, которые определенно являются женщинами». Сейчас Урбас уже не выступает, но за свою долгую карьеру он едва смог показать результаты, которых добилась Мбома всего через месяц полноценных тренировок. Он не верит, что женщине это физически под силу, поэтому спортсмен требует проведения теста на подтверждения пола, чтобы понять, кем все-таки она является. «Я хотел бы попросить провести тщательное обследование Мбома, чтобы выяснить, действительно ли она женщина», — сказал Урбас.

Чемпион Европы в помещениях на 200 метров Урбас, не выступающий на серьезном уровне с 2009 года, приводит как фактор недоверия к Мбома ее уровень тестостерона, которого у 18-летней девушки в таких количествах быть не должно. «Преимущество Мбома благодаря тестостерону над другими участницами видно невооруженным глазом. Это огромное преимущество в скорости и выносливости. У нее физические данные, как у 18-летнего мальчика», — считает Урбас и приводит в пример свою карьеру.

Ему в 18 не удалось выбежать из 22 секунд, а Кристин, напомним, в Токио показала 21,81. Если смоделировать ее дальнейший прогресс и улучшение с опытом спринтерской техники, то вскоре она будет выбегать из 21 секунды, что делает ее равной соперницей для мужских забегов. На 400 метрах, по мнению поляка, она будет бежать быстрее 47 секунд. Рекорд немки Мариты Кох 1985 года — 47,60. Резонный вопрос Урбаса: если ее природные особенности дают очевидное превосходство над конкурентками, то можно ли считать такие соревнования равными по возможностям?

У мужчин тоже есть врожденные особенности, но их не контролируют

Правила справедливого отбора женщин в беге яростно обсуждались в течение многих лет. И когда появились правила по контролю за уровнем тестостерона, у них сразу же появилась активная группа противников. Они считают подозрения в подмене пола оскорбительными, а саму процедуру проверки — унизительной. Кроме того, получилось так, что особый контроль сложился прежде всего в адрес африканских женщин. У некоторых из них наблюдаются различия в половом развитии, что приводит к наличию в организме хромосом XY и повышенного уровня тестостерона.

Конкретно в случае с Мбома аномальные показатели мужских гормонов объясняются редким заболеванием гиперандрогенизмом, которое и приводит к гиперпродукции тестостерона в ее организме. Мбома, разумеется, не единственная «пострадавшая» от политики сегрегации по уровню тестостерона в крови. Помимо нее и Семеня можно вспомнить Маргарет Вамбуи из Кении, Франсин Нийонсаба из Бурунди, Беатрис Масилинги из Намибии. Уровень тестостерона каждой из них отличается от нормы.

И тут встает этический вопрос: а нормально ли в современном мире вообще говорить о норме? И разве может человек со средними физиологическими показателями выдавать мировые рекорды? Пока World Athletics пытается ограничить в правах таких спортсменок, как как Мбома, Семеня и Вамбуи, наказывая их за особенности природной генетики, никто даже и не думает лишать многочисленных наград 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса: размах его рук больше двух метров и у него двусуставные лодыжки. Естественно, никто не спорит о трудолюбии и мастерстве Майкла. Но без таких врожденных качеств вряд ли он смог бы показывать такие сверхчеловеческие результаты. И не совсем понятно, почему не требуют, чтобы мужчины сдавали анализы для подтверждения своей «нормальности», а к женщинам сразу возникают вопросы, как только они начинают слишком часто побеждать.