18-летняя намибийка оставила без медали легенду Ямайки. Юниорке помог повышенный тестостерон

Кристин Мбома завершила свое выступление на Олимпийских играх в Токио юниорским рекордом мира и серебряной медалью.

Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал

1. Элайн Томпсон-Эра (Ямайка) — 21.53

2. Кристин Мбома (Намибия) — 21.81

3. Габриэль Томас (США) — 21.87

Кристин Мбома длинноногая и тонкая, как лань, с испуганными детскими глазами. Такой на ее месте, наверное, была бы любая. Два года назад Мбома вообще не занималась легкой атлетикой. Всего за один сезон она сбросила с личного результата на 200 м больше трех секунд. Большинство ее соперниц не добивались такого прогресса за всю карьеру. А Мбома теперь — рекордсменка мира среди юниоров и серебряный призер Олимпийских игр! Кстати, первый в истории Намибии. Вот только у многих к ней есть вопросы.

Два года назад пасли коров в деревне

Проблема в том, что у Мбомы — как и еще у одной участницы финала 200-метровки и ее соотечественницы Беатрис Масилинги — от природы повышенный уровень тестостерона. Из-за такой же особенности не пустили в Токио Кастер Семеню. Вот только Кристин с подругой повезло больше: ограничения федерации на тестостерон распространяются только на дистанции с 400 по 1500 м включительно. Семеня с ее любимой 800-метровкой оказалась как бы посередине и переквалифицироваться на «пятерку» не смогла, хотя пыталась.

А вот Мбома с Масилингой бегали пограничные 400 м. Там они в этом сезоне тоже навели шороху, установив юниорский мировой. С такой скоростью переключиться на 200 м оказалось делом техники. И вот две намибийки, которые еще два года назад пасли коров в деревне, приехали на Игры и стали тут крушить авторитеты. Обе пробились в финал, что для 18 лет само по себе мега-достижение. А Мбоме удалось даже взять серебро, оставив без медали, между прочим, живую легенду Ямайки Шелли Энн Фрэзер-Прайс.

И тут, конечно, возникает вопрос: почему на 400 м бегать с избыточным тестостероном нельзя, а на 200 м — можно? Неужели преимущество в скорости и силе, которое дает мужской гормон, на этой дистанции не играет роли? История Мбомы очевидно доказывает обратное. Тут еще надо видеть, как именно Кристин бегает. По работе рук ее ни с кем не спутаешь, потому что техника отсутствует как класс. Но при этом скорость — фантастическая.

Из хижины до олимпийского подиума

Намибийцы, кстати, по своей чемпионке сходят с ума. Она и правда милая и симпатичная. Одна из фавориток Мари-Жозе Та Лу, оставшаяся без медали, ее, кстати, тепло, по-матерински поздравила. Это было красиво и благородно. Особенно если знать про Мбому чуть больше, чем написано в стартовом протоколе.

Кристин родилась в крошечной намибийской деревне. Отец бросил в младенчестве, мать умерла, когда ей было 16 лет. Просто посмотрите это короткое видео из ее родного дома. Впрочем, домом это точно нельзя назвать, даже на звание хижины тянет с трудом.

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И вот из таких условий Мбома добралась до олимпийского подиума. Тут важно, что она не делала операций, не использовала допинг. Ее единственный козырь дала природа. Но где тут грань между уникальным талантом и отклонением от нормы? Почему длинные руки и необычно вытянутое туловище Майкла Фелпса — это природный дар, а повышенный тестостерон Мбомы — бан от спорта? И кстати, вы представляете чувства Кристин, когда она пару месяцев назад узнала об этой своей особенности? Ведь без сомнений, там, где она выросла, УЗИ не делают и анализ на тестостерон не берут...

Кристин, надо отдать ей должное, не уклоняется от интервью и пришла на пресс-конференцию. Глядя в глаза, задать вопрос в достаточной ли мере она является девушкой, никто не решился. Вообще дико, что мы должны обсуждать эту тему по сути с ребенком. И вместо результатов на первый план выходят физиологические особенности.

World Athletics точно нужно что-то решать. Потому что нынешние половинчатые меры не устраивают никого. Можно понять Мбому, которая ловит свою удачу за хвост. И Семеню, которая не хочет принимать гормональные препараты, уродующие ее тело. Но и Фрэзер-Прайс, которая осталась без олимпийской награды из-за человека, который вообще не в курсе про технику бега, тоже понять можно...

Хорошего решения для всех тут нет. Но пора бы уже определиться. Потому что не пускать человека на одну дистанцию, а потом дать ему выиграть медаль на другой — непонятно и странно.