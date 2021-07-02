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Звезда сборной США может пропустить Олимпиаду из-за марихуаны

07:40
Ша&#039;Кари Ричардсон. Фото Instagram
Ша&amp;#039;Кари Ричардсон. Фото Instagram
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Американский спринтер Ша'Кари Ричардсон, претендующая на золото Токио-2020 в беге на 100 метров, сдала положительный тест на марихуану и может вместо поездки на Олимпиаду отправиться на несколько месяцев в дисквалификацию.

О скандальном инциденте официально пока не объявлено, но агентство «Рейтерс» и ямайская газета Gleaner уже опубликовали этот инсайд как информацию из надежных источников. Ричардсон экстренно снялась с этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, который намечен на 4 июля и, по слухам, готовит сегодня заявление на американском телевидении. Ранее она опубликовал в соцсетях загадочный пост с фразой «Я — человек».

21-летняя бегунья считается самой яркой звездой спринта со времен Усэйна Болта. Еще 7 месяцев назад она получила бы за каннабис минимум два года дисквалификации, но с этого года Всемирное антидопинговое агентство существенно снизило наказание за «рекреационные наркотики».

Теоретически Ша'Кари может получить всего месяц наказания и еще успеть выступить в Токио в эстафете 4х100 метров, которая намечена на 6 августа. А вот от личной стометровки почти наверняка придется отказаться, хотя Ричардсон после победы в американской квалификации с результатом 10,86 секунды были главной претенденткой на золото. По слухам, Дженна Прандини, занявшая в финале квалификации четвертое место в финале на 100 метров, уже вызвана в сборную США.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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