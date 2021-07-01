Вархольм установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
23:16
Легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
Норвежец показал результат 46,70 секунды. Предыдущий рекорд (46,78 секунды) установил американец Кевин Янг в 1992 году.
25-летний Вархольм — двукратный чемпион мира и Европы.
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