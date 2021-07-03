Две намибийские бегуньи отстранены забегов на 400 метров в Токио из-за избытка тестостерона

Олимпийский комитет Намибии сообщил, что двум 18-летним бегуньям Кристин Мбома и Беатрис Масилинги запрещено выступать на Олимпиаде в Токио на дистанции 400 метров из-за превышения естественного уровня тестостерона.

Правило, ограничивающие показатель мужского полового гомона для участниц женских забегов на 400 до 1500 метров до 5 наномолей на литр, было введено Международной федерацией легкой атлетики в связи со скандалом вокруг мужского телосложения Кастер Семени. Олимпийская чемпионки из ЮАР пыталась через суд отменить это правило как дискриминационное, но потерпела неудачу.

Помимо Кастер, ограничения ударили еще по двум призерам Олимпиады в Рио — Франсин Нийонсаба из Бурунди и Маргарет Вамбуи из Кении. Также на дистанцию в 200 метров была вынуждена перейти Аминату Сейни из Нигера. Семеня безуспешно пыталась отобраться в Токио в забегах на 5000 метров. У Нийонсаба это получилось — и мы увидим ее на Играх-2020. А вот намибийки Мбома и Масилинги узнали о своих проблемах с тестостероном только после того, как прошли олимпийскую квалификацию.

Мбома на этой неделе пробежала 400 метров за 48,54 секунды, побив юниорский рекорд мира. Это седьмой результат в истории. Масилинги на соревнованиях в Замбии в апреле показала третье время нынешнего сезона — 49,53. Теперь обе тестостероновые девушки планируют стартовать в Токио на дистанции 200 метров, где тоже прошли олимпийский отбор.