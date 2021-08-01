У российской легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко сообщила, что у прыгуньи Дарьи Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра.

«Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра, дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях», — цитирует Клишина ТАСС.

1 августа Клишина получила травму и не смогла попасть в финал Олимпиады в Токио в прыжках в длину. 30-летняя спортсменка совершила заступ в первых двух попытках в квалификации. В третьей попытке Клишина не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге. Россиянка покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра.