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У российской легкоатлетки Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра

11:05
Дарья Клишина. Фото AFP
Дарья Клишина. Фото AFP
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Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко сообщила, что у прыгуньи Дарьи Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра.

«Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра, дальше будут делать МРТ в клинике Олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях», — цитирует Клишина ТАСС.

1 августа Клишина получила травму и не смогла попасть в финал Олимпиады в Токио в прыжках в длину. 30-летняя спортсменка совершила заступ в первых двух попытках в квалификации. В третьей попытке Клишина не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге. Россиянка покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12034717

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Виктория Кравченко все материалы автора

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