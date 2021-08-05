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Тимановская: «О том, что нельзя возвращаться в Белоруссию, мне сообщила бабушка»

16:02
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала как узнала о том, что ей рискованно возвращаться в свою страну.

«Когда мне дали время собрать чемоданы, то пыталась его тянуть. Созванивалась с родителями, мужем, думали, как поступить. В Фонде спортивной солидарности сказали, что могут помочь, если приму решение не возвращаться в Белоруссию. И уже когда я шла в машину, то мне позвонила бабушка, которая сказала, что мне нельзя возвращаться в Белоруссию. Возможно, кто-то в Белоруссии смог ей передать, что меня будет ждать, если я вернусь», — сказала Тимановская.

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Данил Алешин все материалы автора

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