Тимановская: «Мне сказали, что меня никто не спрашивает и я должна собрать вещи и лететь в Белоруссию»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как принималось решение о том, что она не будет участвовать в забеге на 200 метров на Олимпиаде в Токио.

— Как было принято решение, что вы не будете участвовать в 200-метровой дистанции?

— Я сказала, что я с этим решением не согласна. Затем пошел совсем другой разговор и сказали, что если я пойду против их воли, то пойдут другие меры, но затем тренер сказал, что ты можешь бежать. На следующий день в Олимпийском комитете узнали у меня, какое решение было принято. Я сказала, что принято решение в мою сторону. Через пару часов ко мне пришли и сказали, что меня никто не спрашивает и я должна собрать вещи и лететь в Белоруссию.

— Ваши коллеги по сборной не поддержали вас. В чем причина?

— Сложно ответить на этот вопрос за них. Может, большинство из них не хотят попасть в ту ситуацию, которую попала я. Поэтому делают все возможное, чтобы огородить себя.

— Как отреагировала японские власти, когда вам нужна была помощь?

— Когда приехала в аэропорт, то перевела через переводчик, что мне нужна помощь. Подошла к полиции, показала им этот перевод. Сначала они не поняли, что происходит. Когда белорусская диаспора в Японии объяснила им, что происходит, тогда меня отвели в безопасное место.

— Когда вы жили в Белоруссии, то у вас были вопросы к свободе слова?

— Я всегда открыто выражала свое мнение, но приходилось следить за своими словами. В Белоруссии все боятся что-то говорить.