Завтра Тимановская проведет встречу с представителями министерства спорта Польши

Член президиума Координационного совета, глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко рассказал, что завтра у белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской планируется встреча с представителями польского министерства спорта.

«Перед пресс-конференцией я получил звонок от генерального директора Министерство культуры и спорта Польши. Завтра у нас планируется встреча, где можно обсудить возможную помощь Польши для будущей спортивной карьеры Кристины. Но никто не навязывает Кристине решение. Она будет принимать его самостоятельно, Польша только предлагает помощь», — сказал Латушко.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в Олимпиаде. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

4 августа сообщалось, что спортсменка прилетела в Варшаву.