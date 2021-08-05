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Кристина Тимановская: «Я просто хотела пробежать на Олимпиаде»

16:18
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выразила сожалению, что так и не получила шансы выступить на Олимпиаде в Токио.

— В ваших социальных сетях висит сообщение: «Я просто хочу бежать». Что это значит? Бежать от кого-то?

— Нет, я не хочу бежать от кого-то. Я просто хотела пробежать на Олимпийских играх, это была моя мечта.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

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Данил Алешин все материалы автора

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