Кристина Тимановская: «Я просто хотела пробежать на Олимпиаде»
16:18
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выразила сожалению, что так и не получила шансы выступить на Олимпиаде в Токио.
— В ваших социальных сетях висит сообщение: «Я просто хочу бежать». Что это значит? Бежать от кого-то?
— Нет, я не хочу бежать от кого-то. Я просто хотела пробежать на Олимпийских играх, это была моя мечта.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.
Читайте также
3
Зачет
vs
8
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю