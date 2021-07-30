Китаянки завоевали золотую и серебряную медали Олимпиады в прыжках на батуте, россиянка Кочесок — седьмая
09:32
Китайская спортсменка Чжу Ксюин завоевала золотую медаль Олимпиады в прыжках на батуте.
Китаянка показала результат 56.635. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Лю Линглинг (56.350), замкнула тройку призерок британка Брени Пейдж (55.735). Россиянка Сусана Кочесок с результатом 54.290 заняла седьмую строчку.
Прыжки на батуте
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
Финал
1. Чжу Ксюин (Китай) — 56.635
2. Лю Линглинг (Китай) — 56.350
3. Брени Пейдж (Великобритания) — 55.735
7. Сусана Кочесок (Россия) — 54.290
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