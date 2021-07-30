Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Китаянки завоевали золотую и серебряную медали Олимпиады в прыжках на батуте, россиянка Кочесок — седьмая

09:32
Теги:

Китайская спортсменка Чжу Ксюин завоевала золотую медаль Олимпиады в прыжках на батуте.

Китаянка показала результат 56.635. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Лю Линглинг (56.350), замкнула тройку призерок британка Брени Пейдж (55.735). Россиянка Сусана Кочесок с результатом 54.290 заняла седьмую строчку.

Прыжки на батуте

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

Финал

1. Чжу Ксюин (Китай) — 56.635

2. Лю Линглинг (Китай) — 56.350

3. Брени Пейдж (Великобритания) — 55.735

7. Сусана Кочесок (Россия) — 54.290

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Американцы посмеялись над стойкой Бацарашкиной во время финала Олимпиады
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма «Черная вдова»
Какой продукт может привести к раку кишечника
Камеры сняли, как "яжемать" проломила голову прохожей самокатом сына
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события