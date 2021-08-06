Сборная Италии взяла золото Олимпиады в мужской эстафете 4х100 м, опередив Великобританию на 0,01 секунды
16:56
Мужская сборная Италии выиграла эстафету 4х100 м на Олимпийских играх в Токио. В решающем забеге итальянцы опередили команду Великобритании на 0,01 секунды.
Результат победителей составил 37,50 секунды. Серебряные медали завоевала команда Великобритании (37,51), бронзовые — сборная Канады (37,70).
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4х100 м
Финал
1. Италия — 37.50
2. Великобритания — 37.51
3. Канада — 37.70
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