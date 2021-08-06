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Сборная Италии взяла золото Олимпиады в мужской эстафете 4х100 м, опередив Великобританию на 0,01 секунды

16:56
Сборная Италии. Фото Reuters
Сборная Италии. Фото Reuters
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Мужская сборная Италии выиграла эстафету 4х100 м на Олимпийских играх в Токио. В решающем забеге итальянцы опередили команду Великобритании на 0,01 секунды.

Результат победителей составил 37,50 секунды. Серебряные медали завоевала команда Великобритании (37,51), бронзовые — сборная Канады (37,70).

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х100 м

Финал

1. Италия — 37.50

2. Великобритания — 37.51

3. Канада — 37.70

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Иван Шитик все материалы автора

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