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Карл Льюис раскритиковал сборную США после эстафеты на Олимпиаде

08:32
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Девятикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Карл Льюис раскритиковал сборную США после того, как команда не вышла в финал Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 метров. Трейвон Бромелл, Фред Керли, Ронни Бейкер и Крэйвон Гиллеспи заняли шестое место в своем забеге с результатом 38,10 секунды.

«Сборная США сделала все не так, как следовало. Они не так передавали палочку, неправильно работали ногами. У команды нет лидера. Полное разочарование. Неприемлемо, чтобы сборная США выглядела хуже, чем дети с соревнований американских спортсменов-любителей», — написал Льюис в Twitter.

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