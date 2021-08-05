Карл Льюис раскритиковал сборную США после эстафеты на Олимпиаде

Девятикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Карл Льюис раскритиковал сборную США после того, как команда не вышла в финал Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 метров. Трейвон Бромелл, Фред Керли, Ронни Бейкер и Крэйвон Гиллеспи заняли шестое место в своем забеге с результатом 38,10 секунды.

«Сборная США сделала все не так, как следовало. Они не так передавали палочку, неправильно работали ногами. У команды нет лидера. Полное разочарование. Неприемлемо, чтобы сборная США выглядела хуже, чем дети с соревнований американских спортсменов-любителей», — написал Льюис в Twitter.