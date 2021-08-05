Россиянка Ласицкене высказалась о выходе в финал прыжков в высоту Олимпиады

Россиянка Мария Ласицкене высказалась о выходе в финал турнира по прыжкам в высоту Олимпиады в Токио (Япония).

Ласицкене преодолела планку на квалификационной высоте 1,95 метра на последней попытке. В финале выступят 14 спортсменов.

«Я не сомневалась в том, что борьба за выход в финал будет длиться до квалификационной высоты. Девочки очень сильные, все готовились к Олимпийским играм и хотят в финал. Так случилось со мной, значит, должна была пережить этот момент, должна справиться с этим. Хорошо, что финал вечером, а что касается сегодняшнего утра, то со мной все хорошо, я с утра спокойно размялась. Единственное, это жара, но с этим все как-то справляются, поэтому и я не должна быть исключением, мне лучше жара, чем холод», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Финальные соревнования пройдут 7 августа.