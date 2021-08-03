Грузинский толкатель ядра Абрамян отстранен от Олимпиады из-за нарушения антидопинговых правил

Грузинский спортсмен Беник Абрамян, выступающий в толкании ядра, отстранен от участия в Олимпиаде в Токио из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

В допинг-пробе Абрамяна был обнаружен дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон и тамоксифен. Эту пробу он сдал в Токио 31 июля.

Грузин должен был принять участие в соревнованиях 3 августа.