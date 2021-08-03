Муж Тимановской ответил на вопрос о связи с белорусской оппозицией

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской заявил, что они с супругой никогда не поддерживали оппозицию в своей стране.

«У нас нет никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы — простые спортивные люди, занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционными движениями», — приводит Sky News слова Зданевича.

Зданевич отметил, что в данный момент находится в Киеве и планирует приехать в Польшу, а также добавил, что у него пока нет планов, но он уверен, что будет рядом со своей женой, где бы та ни оказалась.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Также стало известно, что спортсменка получила гуманитарную визу в Польшу. Она планирует отправиться в Варшаву 4 августа.

Международный олимпийский комитет объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской.