Муж Тимановской ответил на вопрос о связи с белорусской оппозицией
Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской заявил, что они с супругой никогда не поддерживали оппозицию в своей стране.
«У нас нет никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы — простые спортивные люди, занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционными движениями», — приводит Sky News слова Зданевича.
Зданевич отметил, что в данный момент находится в Киеве и планирует приехать в Польшу, а также добавил, что у него пока нет планов, но он уверен, что будет рядом со своей женой, где бы та ни оказалась.
Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.
Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.
Также стало известно, что спортсменка получила гуманитарную визу в Польшу. Она планирует отправиться в Варшаву 4 августа.
Международный олимпийский комитет объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской.
Дополнительная информация:
https://news.sky.com/story/were-just-normal-sports-people-belarusian-sprinter-krystsina-tsimanouskaya-arrives-at-polish-embassy-in-tokyo-as-husband-enters-ukraine-12370591
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