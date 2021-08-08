«Фотографируется с капитаном вооруженных сил России». Украинку Могучих затравили за совместное фото с россиянкой Ласицкене

Украинскую легкоатлетку Ярославу Могучих в комментариях под ее фотографиями в соцсетях начали травить после совместного снимка с россиянкой Марией Ласицкене.

7 августа Ласицкене выиграла золото, а Могучих — бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио (Япония). После вручения наград девушки сфотографировались друг с другом, держа в руках флаги своих стран.

Реакция разгневанных людей на фото Могучих с россиянкой:

«Она сама подбежала к кацапине как собаченка, а серебренная шпала подошла к ним лишь когда увидела это раболепие и вождение хороводов магучих вокруг доверенного лица пуйла на выборах?»

«Как вам обниматься с убийцей?»

«Интересно ваше поведение, если бы, не дай Бог, россияне убили кого-то из ваших родственников или близких, как бы вы себя вели?»

«Мало было провала на Олимпиаде, так еще и своим рвением пообниматься с россиянами дала повод рос. пропаганде позлопыхать на своих украинофобских ток-шоу».

«Жалко украинских девченок и их семьи. Теперь ветераны АТО гранатами дом забросают, патреоты Нацкорпуса и Свободы дымовыми шашками забросают, разрисуют дома, а потом еще и изобьют. А может просто живьем сожгут, им не привыкать».

«Капитан вооруженных с сил РФ пойдет воевать против Украины, если прикажут».