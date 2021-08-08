Российская прыгунья Мария Ласицкене рассказала, какие чувства испытывала, поднимаясь на пьедестал под музыку Чайковского.

7 августа россиянка завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Я думала об этом. Когда я шла к пьедесталу, то осознала, что музыка Чайковского, являющаяся гимном нашей команды, будет завершать соревнования. В этом определенно кроется какой-то символизм. Это еще одно доказательство того, что российская легкая атлетика жива и нас ничто не сломает», — цитирует Ласицкене ТАСС.