Ласицкене — о музыке Чайковского вместо гимна: «В этом определенно кроется какой-то символизм»
Российская прыгунья Мария Ласицкене рассказала, какие чувства испытывала, поднимаясь на пьедестал под музыку Чайковского.
7 августа россиянка завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Я думала об этом. Когда я шла к пьедесталу, то осознала, что музыка Чайковского, являющаяся гимном нашей команды, будет завершать соревнования. В этом определенно кроется какой-то символизм. Это еще одно доказательство того, что российская легкая атлетика жива и нас ничто не сломает», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Сборная России занимает 5-е место — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Команда пропустила вперед себя Великобританию, которая занимает четвертое место (22-21-20). В расстановке этих мест изменений также уже не произойдет.
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