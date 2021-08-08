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Ласицкене — о музыке Чайковского вместо гимна: «В этом определенно кроется какой-то символизм»

10:40
Мария Ласицкене. Фото AFP
Мария Ласицкене. Фото AFP
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Российская прыгунья Мария Ласицкене рассказала, какие чувства испытывала, поднимаясь на пьедестал под музыку Чайковского.

7 августа россиянка завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Я думала об этом. Когда я шла к пьедесталу, то осознала, что музыка Чайковского, являющаяся гимном нашей команды, будет завершать соревнования. В этом определенно кроется какой-то символизм. Это еще одно доказательство того, что российская легкая атлетика жива и нас ничто не сломает», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Сборная России занимает 5-е место — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Команда пропустила вперед себя Великобританию, которая занимает четвертое место (22-21-20). В расстановке этих мест изменений также уже не произойдет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12083897

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Виктория Кравченко все материалы автора

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