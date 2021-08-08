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Легкоатлет Шубенков — об Олимпиаде: «Подготовка была суровым испытанием. Но хэппи-энда не случилось»

08:37

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал завершение Олимпийских игр в Токио (Япония).

Из-за травмы, полученной на турнире, спортсмен не смог принять участие в соревнованиях в беге на 110 м с барьерами.

«Вот и заканчиваются Олимпийские Игры. Для меня подготовка к ним была суровым испытанием. И можно было бы снять фильм об этом, да только хэппи-энда не случилось. А какие у вас остались впечатления от этих Игр?» — написал Шубенков.

Сборная России в медальном зачете на данный момент идет на пятом месте.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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