Легкоатлет Шубенков — об Олимпиаде: «Подготовка была суровым испытанием. Но хэппи-энда не случилось»
08:37
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал завершение Олимпийских игр в Токио (Япония).
Из-за травмы, полученной на турнире, спортсмен не смог принять участие в соревнованиях в беге на 110 м с барьерами.
«Вот и заканчиваются Олимпийские Игры. Для меня подготовка к ним была суровым испытанием. И можно было бы снять фильм об этом, да только хэппи-энда не случилось. А какие у вас остались впечатления от этих Игр?» — написал Шубенков.
Сборная России в медальном зачете на данный момент идет на пятом месте.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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