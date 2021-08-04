Сергей Шубенков о своей травме: «Ахилл на месте. Отвалился небольшой кусочек, но в целом ничего страшного»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о травме, которая не позволила ему выступить на Олимпиаде.

— Я нормально, живой, — сказал спортсмен. — Ахилл на месте. Отвалился небольшой кусочек, но в целом ничего страшного. Отдых, физиотерапия — и все должно быть нормально.

— Какие-то предпосылки к такой травме были?

— За десять дней до вылета на тренировке в Новогорске случилось воспаление и обострение ахилла. Заболел дико. Другое дело, что он болел у меня и в 2017-м, и в 2018-м. Но я заклеивал и бежал так 12,95. Так что это все более или менее привычная история. Решается она приемом противовоспалительных пилюль и санаторием на две-три недели после каждого сезона. А в прошлом году сезона как такого не было, поэтому проблем не возникало вообще. Я подходил к этому лету физически свежим и готовым к олимпийским вершинам.

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