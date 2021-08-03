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Белорусская легкоатлетка о Тимановской: «Люди отказывались жить с ней в одной комнате»

10:04
Анастасия Мирончик-Иванова. Фото Reuters
Анастасия Мирончик-Иванова. Фото Reuters
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Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова высказала свое мнение по поводу соотечественницы Кристины Тимановской, которая ранее попросила политического убежища в Европе после попытки ее насильственного вывозы с Олимпиады из Токио в Минск.

«Назвать Кристину компанейским человеком действительно сложно. Понятно, у всех есть свои друзья. Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление», — приводит слова Мирончик-Ивановой RT.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Также стало известно, что спортсменка получила гуманитарную визу в Польшу. Она планирует отправиться в Варшаву 4 августа.

Международный олимпийский комитет объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/891945-mironchik-ivanova-intervyu-timanovskaya-vydvorenie

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