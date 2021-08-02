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Американская прыгунья с шестом Моррис чуть не получила серьезную травму. У нее сломался шест во время прыжка

16:22
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Американка Санди Моррис не смогла преодолеть планку на высоте 4 метра 55 сантиметров в соревнованиях по прыжкам с шестом.

2 августа в Токио прошел сильный дождь, поэтому соревнования в этом виде программы на Олимпиаде прерывались. Когда девушкам разрешили вновь прыгать, то Моррис совершила свою попытку первой. На мокрой дорожке шест ушел в сторону и сломался, а американка упала на самый край мата, избежав серьезных травм.

Однако Моррис не смогла восстановиться психологически и завалила остальные попытки.

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Иван Шитик все материалы автора

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