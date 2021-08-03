Тренер гимнасток возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на церемонии награждения Олимпиады

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко возмутилась решением повесить флаг Олимпийской команды России ниже японского на церемонии награждения вольных упражнений на Олимпиаде.

«Я очень возмущена после вчерашнего случая с флагами, когда знамя нашей команды повесили ниже японского, — цитирует ТАСС Родионенко. — Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне».

«У организаторов не было технической возможности сделать флаги на одном уровне? Это их проблемы. Пусть тогда флаг хозяев Олимпиады вешают под нашим».

Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях, набрав 14,166 балла. Такое же количество баллов набрала японка Маи Мураками. Обе спортсменки получили бронзовые медали, однако флаг ОКР на церемонии висел ниже японского. На остальных церемониях награждения флаги располагаются на одном уровне при равенстве позиций.

Первое место заняла американка Джейд Кэри (14,366), второе — итальянка Ванесса Феррари (14,200).