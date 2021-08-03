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Уразова заняла восьмое место в упражнениях на бревне на Олимпиаде в Токио

12:43
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Российская гимнастка Владислава Уразова заняла восьмое место в упражнениях на бревне на Олимпиаде в Токио.

Россиянка выполнила комбинацию на 12.733 балла.

Золото выиграла Гуань Чэнтчэнь из Китая. Серебряным призером стала ее соотечественница Тан Сицзин. Замкнула тройку американка Симона Байлз.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Бревно

Финал

1. Гуань Чэнтчэнь (Китай) — 14,633

2. Тан Сицзин (Китай) — 14,233

3. Симона Байлз (США) — 14,000

4. Элизабет Блэк (Канада) — 13,866

5. Суниса Ли (США) — 13,866

6. Урара Асикава (Япония) — 13,733

8. Владислава Уразова (Россия) — 12,733

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